Govorice o velikosti datoteke in dolžini igranja igre Grand Theft Auto VI so razlog za skrb

By

Težko pričakovana izdaja igre Grand Theft Auto VI je oboževalce nestrpno čakala na vse novice ali posodobitve Rockstar Games. Medtem ko je igra še vedno v razvoju, je pomanjkanje informacij privedlo do stalnega toka govoric in špekulacij med oboževalci.

Ena nedavna govorica, ki je pritegnila pozornost, je trditev, da bo imel GTA VI ogromno datoteko velikosti 750 GB in dolžino igranja približno 400 ur. To je vzbudilo zaskrbljenost igralcev, zlasti tistih, ki so omejeni s prostorom za shranjevanje konzole.

Velikost datoteke, o kateri se govori, predstavlja veliko težavo tako za igralce računalniških kot konzolnih iger. PS5 ima na primer 825 GB notranji trdi disk SSD, vendar po rezervaciji prostora za sistemske datoteke igralcem ostane le 667 GB. Govori se, da velikost datoteke GTA VI presega to številko za več kot 80 GB. Medtem ko ima Xbox Series X nekoliko večjo zmogljivost shranjevanja 1TB, je situacija še vedno tesna, zlasti za model Series S s trdim diskom SSD s 512 GB.

Da bi premagali to morebitno težavo s shranjevanjem, bi morali igralci investirati v dodatni notranji pomnilnik SSD za PS5 ali razširitvene kartice SSD za Xbox Series X|S.

Medtem ko te govorice povzročajo zaskrbljenost med igralci, je pomembno, da jih jemljete z rezervo, dokler niso potrjene. Zdi se malo verjetno, da bi Grand Theft Auto VI zahteval tako ogromno prostora za shranjevanje. Kljub temu poudarja morebitne izzive, s katerimi se lahko soočijo igralci z naraščajočo velikostjo datotek in omejenimi možnostmi shranjevanja.

Medtem ko oboževalci čakajo na izid igre Grand Theft Auto VI, je jasno, da bodo številni igralci upoštevali zmogljivost shranjevanja. Ne glede na to, ali govorice držijo ali ne, upamo, da bodo razvijalci našli načine za optimizacijo velikosti datotek, ne da bi pri tem ogrozili kakovost ali dolžino igranja.

Viri:

– Novice GTA 6 (Twitter)