Google čaka protimonopolno sojenje zaradi prevlade iskalnika

Google se bo znašel v prelomnem protimonopolnem sojenju v ZDA, ko zvezni regulatorji poskušajo razstaviti njegov internetni imperij. V naslednjih 10 tednih bodo zvezni odvetniki in generalni državni tožilci predstavili dokaze, ki dokazujejo, da je Google prevaral trg v svojo korist in kršil Shermanov zakon, tako da je njegov iskalnik postal privzeta izbira na različnih mestih in napravah. Sojenje bo ugotovilo, ali je Google kršil zakon in, če je, kakšne korake je treba sprejeti, da bi obvladali tehnološkega velikana.

Tožbo je pravosodno ministrstvo vložilo pred skoraj tremi leti in Google obtožilo, da uporablja svojo prevlado v spletnem iskanju za pridobitev nepoštene prednosti pred konkurenti. Vlada trdi, da Google plača milijarde dolarjev letno za privzeti iskalnik v napravah, kot je iPhone, in spletnih brskalnikih, kot sta Safari in Firefox. Poleg tega regulatorji trdijo, da je Google nezakonito manipuliral s trgom, tako da je zahteval, da je njegov iskalnik vključen v programsko opremo Android za pametne telefone.

Google trdi, da se sooča s precejšnjo konkurenco, in kot primere navaja iskalnike, kot je Microsoftov Bing, ter spletna mesta, kot sta Amazon in Yelp. Podjetje svoj uspeh pripisuje nenehnim izboljšavam svojega iskalnika in poudarja, da se ljudje za uporabo Googla odločajo zaradi njegove zanesljivosti in učinkovitosti.

Izid sojenja bi lahko imel pomembne posledice za Google. Možne posledice vključujejo prenehanje prakse plačevanja podjetjem, da Google postane privzeti iskalnik, ali pa Google izgubi fokus, ko se zaplete v pravne bitke. Podobna protimonopolna zadeva proti Microsoftu leta 1998 je privedla do tega, da se je podjetje s težavo prilagodilo nastajajočim tehnologijam, kar je Googlu omogočilo, da se je povzpel na ugled.

Poleg trenutnega sojenja se Google sooča tudi s protimonopolnim primerom, povezanim z njegovo oglaševalsko tehnologijo. Vlada trdi, da ima Google monopol nad ključnimi tehnologijami digitalnega oglaševanja, in je predlagala, da bo Google morda moral prodati del svojega poslovanja z oglaševalsko tehnologijo, da bi rešil pomisleke glede protikonkurenčnih praks.

Viri: ministrstvo za pravosodje, regulatorji Evropske unije.