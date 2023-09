Projektor KJM K3: svetla in vsestranska rešitev za zabavo

By

Projektor K3 Full HD iz kitajskega KJM razbija kalup in uporabnikom ponuja možnost dnevnega gledanja filmov. Za razliko od običajnih LED-projektorjev, ki zahtevajo zatemnjen prostor, se K3 ponaša z impresivnimi 1,500 ANSI lumni, kar zagotavlja dovolj svetlosti, da lahko uživate v filmih tudi z nekaj svetlobe v okolju.

KJM K3, opremljen z visokokakovostnim zvočnim sistemom JBL, ponuja simfonijo bogatega, natančno uglašenega zvoka. Poleg tega je projektor certificiran s strani Netflixa, kar zagotavlja brezhiben dostop do obsežne knjižnice filmov in TV-oddaj.

K3, ki ga poganja tehnologija obdelave MediaTek in deluje v operacijskem sistemu Linux, ponuja uporabniku prijazno izkušnjo. Čeprav ne omogoča dostopa do Trgovine Play za aplikacije za zabavo, je združljiv s priljubljenimi platformami za pretakanje, kot sta Netflix in Prime Video.

Če uporabniki želijo dodatne možnosti pretakanja, lahko enostavno priključijo pretočno palico znamk, kot sta Roku ali Amazon, na enega od razpoložljivih vrat HDMI. Druga možnost je, da je vsebino mogoče brezžično predvajati iz različnih naprav, vključno z mobilnimi napravami, osebnimi računalniki in računalniki Mac.

KJM K3 s samodejnim ostrenjem in trapezničnim popravkom zagotavlja enostavno nastavitev. Poleg tega njegovo tesnilo IPX5 ščiti pred prahom, zaradi česar je idealen za brezskrbne filmske večere.

Podporniki Indiegogo lahko zagotovijo KJM K3 že za 279 USD, pošiljanje pa naj bi se začelo novembra. Oglejte si spodnji videoposnetek za podrobnejši prikaz funkcij K3.

