Fujifilm napoveduje novo brezzrcalno kamero GFX100 II po nižji ceni

Fujifilm je med prenosom v živo X Summit razkril svojo najnovejšo vodilno brezzrcalno kamero srednjega formata, GFX100 II. GFX100 II je opremljen z več novimi funkcijami, vključno z novim senzorjem, samodejnim ostrenjem za zaznavanje motiva in videom 4K polne širine. Kar je najbolj impresivno, je, da je cena fotoaparata kljub dodanim tem funkcijam 7,499 $, kar je približno 2,500 $ manj kot njegov predhodnik, GFX100.

GFX100 II ima bolj kompaktno ohišje v primerjavi z GFX100, navpični oprijem pa je zdaj izbirni dodatek. Vendar pa kamera svojo manjšo velikost nadomesti z izboljšanimi specifikacijami. Ohranja enako ločljivost 102 milijona slikovnih pik in ima senzor velikosti 43.8 x 32.9 mm, ki ponuja 1.7-krat večjo površino kot senzor polnega formata 35 mm. Poleg tega ima nova kamera razširjen razpon ISO od 80 do 12,800 in snema 4K video v polni širini pri 60 slikah na sekundo.

Kar zadeva hitrost, GFX100 II uporablja peto generacijo X-procesorja iz Fujifilmovih kamer X-H2S in X-H2. To omogoča samodejno ostrenje z zaznavanjem motiva in možnost snemanja 4:2:2 10-bitnega Apple ProRes na njegove dvojne pomnilniške kartice SDXC ali CFexpress Type-B. Kamera uvaja tudi nove video funkcije, vključno s sledenjem motivu v video načinu in možnostjo snemanja 8K/30p.

Fotografi bodo cenili novo elektronsko iskalo GFX100 II z 9.44 milijoni točk, hitro hitrostjo fotografiranja do 8 sličic na sekundo in vključitev nove filmske simulacije, imenovane Reala Ace. Nastavljiv zadnji LCD zaslon se lahko hitro nagne navzgor, navzdol ali vstran, podobno kot pri Fujifilmu X-T5. Vendar pa nima možnosti, da bi kazal naprej za samosnemanje.

Na splošno želi GFX100 II narediti fotografijo srednjega formata bolj dostopno s svojo nižjo ceno in bolj prenosljivo zasnovo. Čeprav je še vedno drag sistem, ponuja le delček stroškov v primerjavi z vrhunskimi fotoaparati srednjega formata iz preteklosti. GFX100 II ponuja vsestransko rešitev za fotografe, ki se želijo podati v fotografijo srednjega formata.

Viri:

– Fujifilm X Summit Livestream

– članek The Verge, avtor Antonio G. Di Benedetto