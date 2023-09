Razburljivo sodelovanje med Fortnite in My Hero Academia

Oboževalci Fortnite in navdušenci My Hero Academia imajo razlog za veselje, saj najnovejše sodelovanje prinaša priljubljene like My Hero Academia v svet Fortnite. V novem napovedniku priljubljena igra Battle Royale razkriva, da so Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima in Mina Ashido debitirali v trgovini Fortnite Item Shop.

Liki iz srednje šole UA, vključno s Shotom Todorokijem s svojimi impresivnimi ledenimi in ognjenimi močmi, Eijiro Kirishima s svojo utrjeno kožo in Mina Ashido s svojimi sposobnostmi, ki temeljijo na kislini, so se vrnili na drugo misijo usposabljanja v posodobitvi Fortnite v26.10. Igralci se lahko podajo na naloge v igri, da si prislužijo XP in se še bolj potopijo v to vznemirljivo crossover izkušnjo.

Sodelovanje Fortnitea z My Hero Academia prikazuje nenehna prizadevanja Epic Games, da v igro pripeljejo priljubljene like iz različnih fandomov. To sodelovanje ne dodaja samo novih likov v igro, ampak tudi uvaja edinstveno zgodbo in nove izzive, ki jih igralci lahko raziskujejo.

To sodelovanje nudi oboževalcem My Hero Academie priložnost, da sodelujejo s svojimi najljubšimi liki v drugačnem igralnem okolju, medtem ko so igralci Fortnite predstavljeni v bogatem svetu My Hero Academia. Obe skupini oboževalcev se lahko združita, da uživata v vznemirjenju in vznemirjenju tega crossover dogodka.

Ko se sodelovanje med Fortnite in My Hero Academia razvija, lahko oboževalci pričakujejo več presenečenj, nalog in nagrad v prihajajočih posodobitvah. Spremljajte nas za nadaljnje podrobnosti in se pridružite pustolovščini, ko ti ikonični liki združijo moči v svetu Fortnite.

Viri:

– [vir 1]

– [vir 2]

Opredelitve:

– Fortnite: priljubljena video igra Battle Royale, ki jo je razvil Epic Games, kjer se igralci borijo drug proti drugemu, da bi ostali zadnji.

– My Hero Academia: priljubljena serija mang in animejev, ki jo je ustvaril Kohei Horikoshi, postavljena v svet, kjer imajo posamezniki nadčloveške sposobnosti, znane kot »Quirks«. Zgodba spremlja Izuku Midoriya, mladega fanta brez domislic, ki želi postati junak.