Posodobitev Fortnite 26.10: razpored izpadov in špekulacije o novi vsebini

Razvijalec Fortnite, Epic Games, je napovedal, da igra trenutno ne bo na voljo za posodobitev 26.10. Ta posodobitev bo uporabna za različne platforme, vključno s konzolami PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch, Android in PC. Igralci lahko pričakujejo, da bo posodobitev na voljo za prenos 12. septembra zjutraj.

S posodobitvijo bi morali uporabniki predvideti obdobje izpada strežnika. To pomeni, da igre Fortnite nekaj ur začasno ne bo mogoče igrati. Za podrobne informacije o tem, kdaj se lahko znova prijavite v igro, je tukaj razpored izpadov strežnika 26.10:

– Čas izpada je nastavljen na začetek ob 4. uri zjutraj po vzhodnem času, kar posledično onemogoči povezovanje za kratek čas pred tem.

– Za oboževalce iz Združenega kraljestva se bo polno obdobje brez povezave začelo ob 9 po BST, medtem ko bo iskanje tekem onemogočeno ob 8.30 po BST.

Čeprav Epic Games ni izrecno navedel, kdaj se bo izpad zaključil, vzdrževanje običajno traja približno nekaj ur. Zato bi moral biti Fortnite spet na spletu najkasneje do 11. ure zjutraj po BST.

Napoved te posodobitve je med navdušenci sprožila ugibanja o tem, katera nova vsebina bo vključena v posodobitev 26.10. Nekateri oboževalci teoretizirajo, da bo Sub Zero iz franšize morda postal igralni lik v Fortniteu, zaradi skorajšnjega začetka zgodnjega dostopa do igre Mortal Kombat 1.

Poleg tega naj bi Epic Games predstavil nov predmet ali orožje, pa tudi novo razširitev. Trgovina s predmeti bo prejela tudi nove preobleke, ki jih bodo igralci lahko pridobili in izboljšali svojo igralno izkušnjo.

Poleg teh novih dodatkov bo Epic Games obravnaval prevladujoče hrošče in igralne napake od začetka nove sezone, s čimer bo igro dodatno izpopolnil za optimalen užitek.

Vir: Obvestilo Epic Games na Twitterju