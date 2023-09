Posodobitev Fortnite 26.10 predstavlja My Hero Academia Crossover

Najnovejša posodobitev Fortnite, različica 26.10, je prispela z nekaj razburljivimi novimi funkcijami in vsebino. Eden glavnih vrhuncev te posodobitve je križanec My Hero Academia, ki prinaša like in sposobnosti iz priljubljene anime serije v igro Battle Royale.

Igralci lahko zdaj uporabijo Todorokijev predmet Ice Wall, ki jim omogoča ustvarjanje ledeniških ovir za obrambo ali napad. Ledeni zid ima veliko zdravja in lahko prenese poškodbe, dokler se ne zlomi. Najdete ga lahko na tleh, v skrinjah ali v All Might Supply Drops. Ta predmet igranju doda edinstven pridih, saj lahko ujame nasprotnike in jih prisili, da drsijo po ledu.

Poleg Ledenega zidu lahko igralci uporabijo tudi Dekujevo sposobnost Smash, ki lahko takoj izloči sovražnike s samo enim udarcem. Vendar je to moč mogoče pridobiti samo z All Might Supply Drop, zato morajo biti igralci pozorni na te kapljice.

Če dokončate naloge Deku's in Todoroki's Quest, boste igralce nagradili s točkami izkušenj, dokončanje skupno šestih nalog My Hero Academia pa bo igralca takoj dvignilo na raven.

Poleg tega so bile v trgovino s predmeti dodane tri nove preobleke My Hero Academia. Igralci se lahko zdaj borijo kot Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima in Mina Ashido, trije najboljši junaki UA, ki trenirajo.

Poleg navzkrižne vsebine posodobitev uvaja tudi predmet Pizza Party, ki lahko ozdravi igralce in poveča njihov ščit. Dodatek Reckless SMG Reload omogoča hitrejše ponovno nalaganje SMG-jev, nove stile Super Level pa je mogoče odkleniti za določene obleke na stopnji sezone 100 in 125.

Na splošno posodobitev Fortnite 26.10 prinaša vrsto razburljivih novih funkcij in vsebin, v katerih lahko uživajo igralci. Ne glede na to, ali gre za sprostitev mogočnih sposobnosti, ustvarjanje ledenih ovir ali izboljševanje oblek, v tej najnovejši posodobitvi se najde nekaj za vsakogar.

Viri: Opombe o popravkih Fortnite