Predsednik predstavniškega doma Kevin McCarthy je napovedal odstop in pretresel republikansko stranko

By

S presenetljivo potezo je predsednik predstavniškega doma Kevin McCarthy napovedal svoj odstop s položaja konec tega meseca. McCarthy, ki je bil v začetku tega leta odstavljen z oblasti, je kot razlog za odhod navedel svojo željo, da bi služil Ameriki na nove načine.

McCarthyjev odstop je udarec za njegovega naslednika, predsednika Mika Johnsona, in republikance v predstavniškem domu. Ker se je že tako ozka večina GOP še dodatno zmanjšala, se bo sprejemanje zakonodaje leta 2024 izkazalo za še večji izziv za stranko.

Čeprav McCarthy ni navedel podrobnosti o svoji naslednji potezi, je izrazil svojo zavezanost podpori naslednji generaciji voditeljev in nadaljnjemu zaposlovanju najboljših in najpametnejših v državi za izvoljene funkcije. McCarthy je izpostavil tudi širitev republikanske stranke in namero, da bo s svojimi izkušnjami prispeval k njeni rasti.

Čas McCarthyjevega odhoda je pomemben, saj pomeni, da bo odšel pred izrednimi volitvami, da bi nadomestil izključenega poslanca Georgea Santosa. To dodatno zmanjšuje republikansko večino, kar zahteva več demokratske podpore za sprejemanje ukrepov v predstavniškem domu.

V svoji karieri je McCarthy zasedal različne vodstvene položaje v republikanski stranki, vključno z glavnim namestnikom vodje, vodjo večine, vodjo večine in vodjo manjšine. Kljub uspehom je njegov govorniški mandat trajal le 269 dni, s čimer je bil tretji najkrajši v zgodovini.

McCarthyjev odstop bo za republikance v novo leto ustvaril nove izzive. Stranka se je že soočila s težavami pri sprejemanju zakonov o proračunskih sredstvih, njihova manjša večina v prihajajočem letu pa bo naredila še večji izziv sprejetje zakonov o sporočanju ali resolucije o obtožbi v volilnem letu.

Medtem ko se McCarthy pripravlja na konec svojega mandata, mu je predsednik Mike Johnson v izjavi zaželel vse dobro in priznal McCarthyjevo služenje ameriškemu ljudstvu in njegovim volivcem v skoraj dveh desetletjih.

Izpraznjeno mesto zaradi odhoda McCarthyja bo zahtevalo posebne volitve v Kaliforniji, ki bodo predvidoma v naslednjih nekaj mesecih. Pričakuje se, da bo McCarthyjevo trdno republikansko okrožje ostalo pod nadzorom republikanske stranke na posebnih volitvah.

Čeprav McCarthyjev odstop pomeni konec njegovega mandata v kongresu, pomeni tudi novo poglavje zanj, ko raziskuje druge priložnosti za služenje državi.