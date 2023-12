Nekdanji gradbeni inšpektor aretiran v povezavi z velikim zlorabo mamil

Nekdanji gradbeni inšpektor iz Hartforda v Connecticutu je bil aretiran zaradi domnevne vpletenosti v večmilijonsko aretacijo mamil v piceriji v New Yorku. Alexander Samboy, 45, je bil skupaj z dvema drugima posameznikoma obtožen preprodaje kokaina, fentanila, heroina in drugih mamil v vrednosti približno 4 milijone dolarjev iz picerije v Bronxu.

Posebni agent Frank Tarentino iz newyorškega oddelka Uprave za boj proti drogam je zaseg opisal kot enega največjih, kar jih je videl na tem območju v zadnjem času. Nadzor, ki sta ga izvedla DEA in newyorška policijska uprava, je razkril, da je bil Samboy ujet, ko je 19. oktobra zapuščal picerijo Bronx z nahrbtnikom. Nahrbtnik je bil pozneje med prometno zaustavitvijo zasežen in v njem je bilo 5 kg kokaina.

Mesto Hartford je potrdilo, da je Samboy zaposlen kot mestni gradbeni inšpektor, vendar je po obtožbi odstopil s položaja. To razkritje je sprožilo zaskrbljenost glede morebitne zlorabe davkoplačevalskega denarja in sprožilo vprašanja o kakršnih koli drugih nezakonitih dejavnostih, ki se dogajajo v zakulisju.

Novinarji so poskušali priti do Samboya na njegovem navedenem naslovu v Berlinu, vendar je ženska, ki je odprla vrata, izjavila, da ne živi tam. Oblasti tako NYPD kot DEA so izjavile, da njihova preiskava o operaciji z mamili še poteka in ugotavljajo, ali so bili vpleteni še kakšni drugi posamezniki.

Medtem ko osnovna dejstva v zvezi z aretacijo in zlorabo drog ostajajo enaka, je bil članek preoblikovan, da bi informacije posredoval na edinstven in razločen način.