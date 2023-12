V prisrčni praznični zgodbi Hallmark Movies & Mysteries predstavlja "Čudež v Betlehemu, Pa." Premiera bo 21. decembra. Film spremlja Mary Ann, uspešno odvetnico, ki si želi posvojiti otroka in izkusiti radosti materinstva. Mary Ann, ki jo igra Laura Vandervoort, se tik pred božičem odpravi na potovanje v Betlehem v Pensilvaniji, da bi spoznala svoj novi sveženj veselja.

Vendar snežna nevihta prisili Mary Ann in njeno novorojeno hčerko Natalie, da odložita potovanje domov. Ker nimajo prenočišča, najdejo zatočišče v prosti sobi Joeja, čigar sestra Frankie upravlja lokalno gostilno. Benjamin Ayres igra Joeja, samca z neurejenim domom. Ko se Mary Ann in Natalie nastanita v svojem začasnem bivališču, postaneta del Joejevih predprazničnih praznovanj in spleteta povezavo, ki presega pričakovanja.

Sredi skupne vere si Mary Ann in Joe zaupata osebne izzive, s katerimi se soočata. Mary Ann se spopada s tem, da svoji materi samohranilki v težavah razkrije svojo odločitev, da bo posvojila otroka. Medtem Joe deli čustveni vpliv očetove nedavne smrti, ki je za seboj pustila praznino v njegovem življenju. Ko se njuna vez poglobi, drug drugemu postaneta nepričakovan blagoslov na presenetljive načine.

Čeprav je bil film posnet v Winnipegu v Manitobi v Kanadi, Betlehem še vedno prejema Hallmarkovo obravnavo. Praznični čar mesta in praznične dejavnosti so predstavljene na Hallmarkovi božični spletni strani prek neposrednega prenosa glavne ulice. Gledalci z vsega sveta si lahko ogledajo očarljivo božično praznovanje v Betlehemu, od nakupovanja do vožnje s konji in kočijo.

Hallmarkov »Miracle in Bethlehem, Pa« s pripovedovanjem zgodb, ki temelji na veri, in iskrenimi trenutki. naj bi to sezono razpršil praznično čarobnost in ogrel srca gledalcev.