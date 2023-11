Googlovo protimonopolno sojenje: preučevanje bitke z Epic Games

V protimonopolnem sojenju, ki poteka, naj bi Epic Games Inc., razvijalec izjemno priljubljene videoigre »Fortnite«, predstavil svoje argumente proti domnevnim omejevalnim praksam trgovine Google Play. Sojenje, ki naj bi trajalo več tednov, se je začelo 6. novembra.

Epic Games Google obtožuje, da konkurentom prepoveduje neposredno distribucijo njihovih aplikacij in namesto tega zahteva njihovo vključitev v trgovino Google Play. Po mnenju izvršnega direktorja Epic Games Tima Sweeneyja ta pristop duši svobodo potrošnikov in razvijalcev ter uvaja monopolne davke in pristojbine, ki napihujejo cene. Sweeney trdi, da Googlove provizije napihnejo cene transakcij v aplikaciji za do 30 %, kar je bistveno več od 3 %, ki jih zaračunavajo plačilni procesorji na konkurenčnih trgih. Za razliko od zahtevanja finančne odškodnine se Epicova tožba osredotoča na spodbujanje sprememb Googlovih praks.

Da bi predstavili svoj primer, je Epic Games sestavil obsežen seznam prič, ki vključuje ugledne osebnosti, kot so Sundar Pichai (izvršni direktor Googla in Alphabeta), Ruth Porat (glavna finančna direktorica Googla in Alphabeta) in celo Andy Rubin (so- ustanovitelj operacijskega sistema Android). Predvsem sojenje izpostavlja tudi Googlovo domnevno plačilo spodbud razvijalcem iger, da obdržijo svoje naslove izključno v Trgovini Play. Epic Games trdi, da je Google uporabil zavajajoče taktike s premestitvijo spletnih pogovorov v Google Chats, kjer bi jih lahko pozneje uničili.

Medtem ko Googlov podpredsednik za vladne zadeve in javno politiko, Wilson White, tožbo zavrača kot napačno in hinavsko, Epic Games ostaja neomajen pri svojem prizadevanju za bolj odprt in pravičen digitalni trg. Sojenje sovpada s tekočim protimonopolnim obračunom Googla z ministrstvom za pravosodje, kjer se pojavljajo podobne obtožbe zlorabe položaja.

Na splošno ta sojenje z visokimi vložki nakazuje pomemben trenutek v tekoči bitki med razvijalci in tehnološkimi velikani, saj so njihove prakse in prevlada na trgu pod drobnogledom. Izidi teh pravnih postopkov bi lahko imeli daljnosežne posledice za prihodnost distribucije aplikacij, konkurenco in blaginjo potrošnikov.

Pogosto zastavljena vprašanja:

1. O čem govori protimonopolno sojenje med Epic Games in Googlom?

Epic Games obtožuje Google, da izvaja omejevalne prakse prek trgovine Google Play in omejuje zmožnost konkurentov, da neposredno distribuirajo svoje aplikacije.

2. Kaj želi Epic Games doseči s tem preizkusom?

Epic Games zahteva spremembe Googlovih praks in ne finančnega nadomestila.

3. Katere so nekatere ključne priče na sojenju?

Na seznamu prič so Tim Sweeney (CEO Epic Games), Sundar Pichai (CEO Google in Alphabet), Ruth Porat (CFO za Google in Alphabet) in Andy Rubin (soustanovitelj operacijskega sistema Android).

4. Kakšne obtožbe navaja Epic Games o Googlovih spodbudah?

Epic Games trdi, da je Google plačeval spodbude razvijalcem iger, da so svoje naslove obdržali izključno v Trgovini Play, in domnevno prikril dokaze s premikanjem pogovorov v Google Klepete.

5. Kakšen je širši kontekst tega sojenja?

Sojenje poteka sočasno z Googlovim protimonopolnim obračunom z ministrstvom za pravosodje, kjer so bile podane podobne obtožbe o zlorabi pooblastil.