Electronic Arts razkriva najbolje ocenjene igralce za EA Sports FC 24

Electronic Arts (EA) je razkril seznam najbolje ocenjenih igralcev za prihajajočo igro EA Sports FC 24. Prvotna objava vključuje 24 najboljših igralcev, dodatna razkritja pa so načrtovana v prihodnjih dneh. Celoten seznam bo objavljen 15. septembra ob 12. uri po pacifiškem času / 3. uri po srednjeevropskem času / 5. uri po BST / 6. uri po srednjeevropskem času.

Med najbolje ocenjenimi igralci si štirje posamezniki delijo najvišjo oceno 91. V tej elitni skupini so Kylian Mbappé iz Francije in PSG, Alexia Putellas iz Španije in Barcelone, Erling Haaland iz Norveške in Manchester Cityja ter Kevin De Bruyne iz Belgije in Manchestra. Mesto.

Sledi tik za njim z oceno 90 osem igralcev: Aitana Bonmatí, Lionel Messi, Sam Kerr, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Harry Kane, Caroline Graham Hansen in Robert Lewandowski.

Vznemirljiva novica za oboževalce je, da bo EA Sports FC 24 igralkam predstavila priljubljeni način Ultimate Team, kar pomeni prvo vključitev športnic v serijo. Ta integracija omogoča igralcem, da ustvarijo ekipe po meri, v katerih so tako moški kot ženske.

Odločitev o vključitvi igralk je bila sprejeta, da bi prispevali k rasti ženskega nogometa in združili navijače po vsem svetu. Izvršni producent John Shepherd je poudaril prepričanje, da lahko igra EA Sports FC ključno vlogo pri napredku športa.

Da bi odgovoril na pomisleke glede spremembe, je višji producent Sam Rivera pojasnil, da je Ultimate Team domišljijski način in da je vključitev igralk usklajena s konceptom ustvarjanja sanjskih ekip z različnimi narodnostmi, ligami in klubi.

EA Sports FC naj bi izšla 29. septembra 2023, z zgodnjim dostopom prek izdaje Ultimate Edition, ki se začne 22. septembra. Igra bo dostopna na različnih platformah, vključno s PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One , PC in Nintendo Switch.

Vir: [Electronic Arts](https://www.videogameschronicle.com/companies/electronic-arts/) – [EA Sports FC 24](https://www.videogameschronicle.com/games/ea-sports-fc- 24/)

Opredelitve:

– EA Sports FC 24: video igra, ki jo je razvil Electronic Arts in vključuje najbolj ocenjene igralce v tem športu.

– Ultimate Team: način igre, kjer lahko igralci sestavijo svoje fantazijske ekipe z igralci iz različnih narodnosti, lig in klubov.

