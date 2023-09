Založnik Aniplex je napovedal novo igro v stilu namizne igre z naslovom Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! za Nintendo Switch. Ta igra, ki naj bi izšla leta 2024, temelji na izjemno priljubljeni seriji animejev in mang Demon Slayer. Vendar bo trenutno na voljo le na Japonskem.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! sledi prvi adaptaciji videoigre franšize, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, ki je bila predstavljena leta 2021 in je prišla na Nintendo Switch leta 2022. Medtem ko so podrobnosti o Mezase! Saikyou Taishi! so trenutno omejeni, napovednik in uradna spletna stran Demon Slayer ponujata vpogled v to, kaj lahko igralci pričakujejo.

Za razliko od prejšnje adaptacije borbene igre, Mezase! Saikyou Taishi! zdi se, da je bolj osredotočen na izkušnjo, podobno družabnim igram, ki potencialno črpa navdih iz priljubljene serije Mario Party. Čeprav posebna mehanika igranja ni bila razkrita, lahko oboževalci igre Demon Slayer pričakujejo poglobljeno in privlačno izkušnjo, podobno dobro sprejeti borbeni igri.

Čeprav izdaja zahoda ni bila potrjena, obstaja upanje, da bodo oboževalci zunaj Japonske prav tako dobili priložnost uživati ​​v Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!. Navdušenci nad igro Demon Slayer lahko delijo svoje navdušenje in pričakovanja glede igre v komentarjih.

