Kibernetski napad na letovišča MGM povzroča motnje za stranke

Stranke MGM Resorts so imele težave z igralnimi avtomati in spletnimi sistemi za rezervacijo sob po kibernetskem napadu na priljubljenega igralniškega in hotelskega velikana. Medtem ko so bili nekateri sistemi zaprti zaradi vprašanja kibernetske varnosti, je MGM Resorts izjavil, da njegovi objekti še vedno delujejo. Stranke so poročale o različnih težavah, na primer okvare digitalnih ključev, zaradi katerih so vstopile v napačne sobe. Nekateri posamezniki so se na družbenih medijih pritožili zaradi odpovedanih rezervacij, nezmožnosti prijave, plačila s kartico ali prijave v svoje račune MGM.

Kot odgovor na incident je MGM Resorts začelo preiskavo s pomočjo zunanjih strokovnjakov za kibernetsko varnost. Obvestili so tudi organe pregona in nemudoma ukrepali za zaščito svojih sistemov in podatkov z zaustavitvijo nekaterih sistemov. Preiskava podjetja trenutno poteka, da bi ugotovila naravo in obseg kibernetskega napada. Kljub napadu gostinske, razvedrilne in igralne zmogljivosti letovišča še vedno delujejo, gostje pa lahko še vedno dostopajo do svojih hotelskih sob s pomočjo recepcije.

Vendar glavno spletno mesto podjetja trenutno ni na voljo, kar preusmerja stranke, da z njimi stopijo v stik prek telefona ali spletnih mest tretjih oseb. MGM Resorts ima v lasti vrsto hotelov in igralnic po vsej ZDA, vključno z znanimi lokacijami v Las Vegasu. To je drugi kibernetski varnostni incident za podjetje, prejšnja kršitev pa se je zgodila leta 2019, ko so hekerji ukradli več kot 10 milijonov zapisov strank. Trenutno ni gotovo, ali so bili podobni podatki ogroženi v trenutnem kibernetskem napadu.

Viri: BBC News

Definicije: kibernetski napad – poskus pridobitve nepooblaščenega dostopa do računalniških sistemov ali omrežij, običajno z namenom motenj ali kraje podatkov.