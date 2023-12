CVS Pharmacy uvaja revolucionarni model povračila stroškov za večjo preglednost pri oblikovanju cen zdravil

CVS Pharmacy je v prelomni potezi, katere cilj je revolucija v farmacevtski industriji, napovedala uvedbo svojega novega modela povračila stroškov, CVS CostVantage. Ta inovativni pristop želi ponastaviti način, kako lekarnam povrnejo stroške za recepte, in zagotoviti večjo raven preglednosti pri oblikovanju cen zdravil.

V skladu z modelom CVS CostVantage bo lekarniška veriga s sedežem v Rhode Islandu na novo opredelila stroške zdravil in s tem povezana povračila v sodelovanju s pogodbenimi upravljavci ugodnosti lekarn in plačniki. Postopek bo vključeval pregledno formulo, ki bo upoštevala dejansko ceno zdravila, določen pribitek in pristojbino, ki bo odražala vrednost lekarniških storitev. Končni cilj je zagotoviti, da cene zdravil natančno odražajo znesek, ki ga lekarne plačajo za zdravila.

Po navedbah CVS ta novi model ne bo le prinesel večje preglednosti v sistem določanja cen, ampak ga bo tudi poenostavil, zaradi česar bo bolj prijazen potrošnikom. Direktor lekarne Prem Shah je poudaril pomen tega temeljnega koraka pri reševanju dolgotrajnega vprašanja jasnosti cen za potrošnike.

Medtem ko potrošniki morda ne bodo takoj občutili celotnega učinka tega modela povračil, bodo tisti, ki uporabljajo gotovinske lekarniške kartice s popusti, morda občutili najzgodnejše učinke v prvi polovici novega leta. Vendar CVS zagotavlja, da bo implementacija modela CostVantage pospešila prihranke za potrošnike.

Ta poteza CVS Pharmacy se ujema z naraščajočim trendom v panogi k večji preglednosti in poštenemu oblikovanju cen. Na primer, podjetja, kot je Cost Plus Drug Marka Cubana, so prav tako poudarila svojo zavezanost zagotavljanju popolne preglednosti stroškov zdravil, da bi zagotovili, da bolniki prejmejo poštene cene.

Z uvedbo CVS CostVantage želi CVS Pharmacy na novo opredeliti način določanja cen in povračila stroškov zdravil, s čimer revolucionira farmacevtsko industrijo in vzpostavi nov standard preglednosti in pravičnosti. Ta monumentalni korak k opolnomočenju potrošnikov in izboljšanju jasnosti oblikovanja cen zdravil naj bi bil od leta 2025 vključen v pogodbe z upravitelji lekarniških ugodnosti.