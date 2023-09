Crash Team Rumble, 2. sezona: novi zemljevidi, način, junak in bojna prepustnica

Prišla je 2. sezona Crash Team Rumble z razburljivimi novimi dodatki k igri. Igralci lahko pričakujejo nove zemljevide, nov način, novega junaka in popolnoma novo bojno prepustnico. Najnovejša posodobitev prinaša svež pogled na igro, ki nudi nove načine igranja in neskončno zabavo za ljubitelje Crasha.

Eden glavnih vrhuncev 2. sezone je uvedba Party Mode. Ta sodelovalni remiks za 4 igralce ponuja oddih od tekmovalnih tekem in omogoča igralcem, da se sprostijo. Sestavljena je iz 5 različnih krogov mini igre, od katerih ima vsak svoje izzive. Timsko delo je ključnega pomena, saj morajo igralci sodelovati pri opravljanju nalog in zbiranju ur, da povečajo svoj preostali čas. Z obvladovanjem vsakega vala zabavnega načina lahko celo odklenete skrivni val šefa, s čimer boste postavili veščine veteranov Crasha na ultimativno preizkušnjo.

Runde v zabavnem načinu vključujejo različne vrste igranja. V igri Speed ​​Run igralci dirkajo skozi hitrostne ploščadi, pri tem pa se izogibajo nevarnostim, kot so odbijači in nitro zaboji. Kaj je Cookin? od igralcev zahteva, da zberejo določene sestavine in jih dodajo v lonec, ki potuje po zemljevidu. Get Lit izziva igralce, da s svečo prižgejo luči, raztresene po stolpu, preden zmanjka časa. V igri Dig It igralci iščejo zakopane kosti in jih znova sestavijo v središču, da odkrijejo celotno okostje. Nazadnje, Balloon Bounce, ki bo izšel kasneje v 2. sezoni, igralcem nalaga nalogo, da skačejo čez balone, da bi dosegli točke.

Poleg tega 2. sezona predstavlja novega junaka, imenovanega Ripto. Ta lik, ki prihaja iz vesolja Spyro, ima žezlo in ima smrtonosne in močne uroke. Riptove sposobnosti vključujejo izstreljevanje ognjenih krogel, priklic strele in ustvarjanje valov cunamija. Spretni igralci lahko združijo te sposobnosti, da sprostijo uničujoče kombinacije. Ripto bo na voljo kasneje v sezoni.

Za dopolnitev novih funkcij igranja ponuja 2. sezona dva nova zemljevida: Waste Deep in Jazz Junction. Waste Deep igralce popelje v nevarne kanalizacije, polne Cortexovih eksperimentov, medtem ko je Jazz Junction živahen nočni zemljevid z jazzovskim vzdušjem. Vsak zemljevid ponuja svoje edinstvene izzive in presenečenja.

Nazadnje, 2. sezona prihaja s 100-nivojsko bojno prepustnico, ki igralcem ponuja možnost odklepanja novih preoblek, kozmetike, glasbe in še več. Battle Pass je mogoče pridobiti prek izdaje Crash Team Rumble Deluxe Edition ali kupiti ločeno.

2. sezona Crash Team Rumble je zdaj v živo in v igro prinaša obilico vznemirljive vsebine. Ne glede na to, ali ste ljubitelj intenzivnega tekmovanja ali kooperativnega igranja, ima ta posodobitev nekaj za vsakega navdušenca nad Crashom. Ne zamudite akcije!

