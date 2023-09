Pokémon Go: Mankey je lahko sijoč!

Povzetek:

V Pokémon Go imajo igralci priložnost srečati prašičjo opico Pokémon, Mankey, v divjini. Razburljiva novica je, da je Mankey lahko tudi sijoč! To pomeni, da imajo igralci možnost ujeti sijočo različico tega Pokémona, ki ima drugačno barvo od navadnega. Skupaj z Mankeyjem je lahko tudi njegova evolucija, Primeape, sijoča.

Z morebitno uvedbo Annihilape, zadnje evolucije Mankeyja in Primeapeja iz Pokémon Scarlet and Violet, je priporočljivo, da začnete zbirati bonbone Mankey v pričakovanju tega razvoja. Zgodnje izdaje Paldean Pokémona v Pokémon Go kažejo, da se bo Annihilape kmalu pridružil seznamu.

Glede na raziskavo, ki jo je izvedel The Silph Road, je stopnja sijaja za Mankeya v Pokémon Go približno ena proti 500. Vendar pa Mankey nima "permaboosta", kar pomeni, da ni redek spawn in nima povečane sijoče stopnje. Privabljanje več sijočih Pokémonov temelji na naključni priložnosti, saj stopnje ulova sijočih Pokémonov določi razvijalec Niantic in se običajno povečajo samo med posebnimi dogodki ali racijami.

Za spremljanje razpoložljivih sijočih Pokémonov se lahko igralci obrnejo na seznam LeekDuck, ki ponuja vizualni vodnik za vse obstoječe sijoče Pokémone.

Za več nasvetov in vodnikov o igri Pokémon Go Polygon ponuja ogromno virov za izboljšanje vašega igranja.

Opredelitve:

– Svetleči Pokémoni: Pokémoni z alternativno obarvanostjo, ki so redkejši od svojih običajnih primerkov.

– Candy: Vir v Pokémon Go, ki ga je mogoče zbrati z zajemanjem Pokémonov določene vrste in uporabiti za razvoj ali okrepitev Pokémonov.

