Call of Duty Modern Warfare 3: Globalni časi izida potrjeni

Activision je končno objavil čas globalne izdaje težko pričakovane igre Call of Duty Modern Warfare 3. Celotna različica igre bo na voljo na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X in S ter PC prek Battle .net in Steam. Igralci lahko pričakujejo, da se bodo od 9. novembra potopili v način za več igralcev in zombije.

Izdaja bo sledila regionalni predstavitvi, konzole pa bodo dostopne ves dan od 9. novembra do 10. novembra. Vendar bodo imeli igralci računalniških iger določen čas za njihovo lansiranje. PC igralci lahko začnejo igrati 9. novembra ob 9. uri po pacifiškem času.

Tukaj je razčlenitev časov zagona po časovnem pasu:

– Zahodna obala ZDA: konzola – 3. novembra od 10 do 9 po pacifiškem času

– Zahodna obala ZDA: PC – 9:9 po pacifiškem času XNUMX. novembra

– Vzhodna obala ZDA: Konzola – regionalna uvedba 9. in 10. novembra

– Vzhodna obala ZDA: PC – 9. novembra opolnoči EST

– ZK: Konzola – regionalna uvedba 10. novembra

– Združeno kraljestvo: PC – 5. novembra ob 10 GMT

– Evropa: Konzola – regionalna uvedba 10. novembra

– Evropa: PC – 6. novembra ob 10 po srednjeevropskem času

– Japonska: Konzola – regionalna uvedba 10. novembra

– Japonska: PC – 2. novembra ob 10 JST

– Avstralija: Konzola – regionalna uvedba 10. novembra

– Avstralija: PC – 4. novembra ob 10 AEDT

Navdušenje nad Modern Warfare 3 narašča, zlasti po Microsoftovem nakupu Activision Blizzard za 69 milijard dolarjev. Vendar pa bodo oboževalci morali počakati do leta 2024, da bodo videli igro na Game Pass.

Skratka, igralci po vsem svetu lahko zdaj označijo svoje koledarje z uradnimi časi izida igre Call of Duty Modern Warfare 3. Pripravite se na vznemirljivo igralno izkušnjo na platformi po vaši izbiri. Ne zamudite akcijskih načinov za več igralcev in zombija. Odštevanje do 9. novembra se začenja!

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

1. Na katerih platformah bo na voljo Call of Duty Modern Warfare 3?

Call of Duty Modern Warfare 3 bo na voljo na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X in S ter PC prek Battle.net in Steam.

2. Kdaj bosta na voljo način za več igralcev in zombiji?

Način za več igralcev in zombiji bosta na voljo od 9. novembra.

3. Kakšni so uradni časi zagona za vsak časovni pas?

Čase zagona po časovnem pasu lahko najdete v članku, kjer so navedeni časi izdaje za konzole in osebne računalnike. Za točen čas glejte navedene informacije.

4. Ali bo Call of Duty Modern Warfare 3 na voljo na Game Pass?

Ne, Call of Duty Modern Warfare 3 ne bo na voljo na Game Pass do leta 2024.

5. Ali so na voljo ocene za Modern Warfare 3?

IGN pripravlja pregled večigralskega načina Modern Warfare 3. Vsekakor si ga oglejte za vpogled v izkušnjo igre.

Viri: Activision.