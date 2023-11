Call of Duty: Stalno razvijajoči se igralni fenomen

Call of Duty (CoD) je igralni velikan, ki je ujel srca milijonov igralcev po vsem svetu. Od svoje uvedbe pred 20 leti je postal svetovni fenomen in je Activision Blizzard naredil za enega najvrednejših igralniških podjetij v industriji. Nedavni Microsoftov nakup Activision Blizzard za 67.8 milijarde dolarjev je sprožil ugibanja o prihodnosti franšize CoD, zlasti o tem, ali bo vključena v priljubljeno naročniško storitev Game Pass.

Medtem ko je šef Xboxa Phil Spencer potrdil, da CoD ne bo prišel na Game Pass vsaj do naslednjega leta, je jasno, da je franšiza doživela pomembne spremembe od svojega debija leta 2003. Ker več vodilnih razvijalcev dela na različnih vnosih, je CoD obstal. na letni razpored izdaj, kar pomeni 23 iger v glavni seriji. Prodaja je ostala visoka, način za več igralcev pa še naprej privablja množico privržencev. Vendar so nekateri oboževalci izrazili zaskrbljenost, da nove izdaje niso inovativne in da se ne razlikujejo od svojih predhodnikov.

Zadnji del, Modern Warfare III, je bil prav tako deležen kritik zaradi pomanjkanja novih zemljevidov za več igralcev ob lansiranju. Kreativni direktor David Swenson zagovarja igro in trdi, da je to najbolj bogata igra Call of Duty, ki je bila kdaj narejena, in poudarja okolje sodelovanja, ki spodbuja ustvarjalnost v razvojni skupini.

Kakšna pa je prihodnost za Call of Duty? Johanna Faries, globalna vodja znamke, ostaja optimistična glede njene nadaljnje rasti v naslednjih 20 letih. Priznava potrebo po kuriranju in skrbnem premisleku o novih vsebinah, da bi zagotovili, da so igralci nenehno navdušeni in angažirani.

Kar zadeva možnost, da bi se naslovi CoD v prihodnosti pridružili Game Passu, Faries ostaja zadržana, vendar obljublja, da so možnosti »super zanimive«. S svojo raznoliko bazo oboževalcev in nenehnim razvojem Call of Duty ne kaže znakov upočasnitve.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

V: Kdaj bo Call of Duty na voljo na Game Pass?

O: Po besedah ​​šefa Xboxa Phila Spencerja Call of Duty ne bo vključen v Game Pass vsaj do naslednjega leta.

V: Koliko iger je v glavni seriji Call of Duty?

O: Trenutno je v glavni seriji Call of Duty 23 iger, zahvaljujoč številnim vodilnim razvijalcem, ki delajo na alternativnih vnosih.

V: Kakšni so pomisleki glede novih izdaj CoD?

O: Nekateri oboževalci so kritizirali nedavne izdaje Call of Duty, ker niso bile dovolj drugačne od svojih predhodnikov, ter zahtevajo več inovacij in diferenciacije.

V: Ali bodo v Modern Warfare III na voljo novi zemljevidi za več igralcev?

O: Modern Warfare III je bil deležen kritik, ker ob lansiranju ni imel novih zemljevidov za več igralcev. Namesto tega ponuja prenovljene različice klasik iz prejšnjih iger.

V: Kakšna je prihodnost franšize Call of Duty?

O: Johanna Faries, globalna vodja blagovne znamke, je prepričana v nadaljnjo rast franšize v naslednjih 20 letih in poudarja pomen kuriranja in vznemirljivih novih vsebin.

V: Ali bodo naslovi Call of Duty v prihodnosti na voljo na Game Pass?

O: Čeprav niso bile podane nobene posebne podrobnosti, je bila možnost, da se naslovi CoD pridružijo Game Pass, priznana, z obljubami o "super zanimivem" razvoju.