Alfred »Shivy« Brooks je postal zmagovalec v drugem krogu volitev za šolski odbor v Atlanti in premagal dosedanjo predsednico Tamaro Jones. Neuradni rezultati kažejo, da Brooks vodi s približno 65 % glasov.

Brooks, trenutni učitelj ekonomije in vlade na srednji šoli Charles Drew v okrožju Clayton, naj bi postal prvi aktivni učitelj, ki bo delal v odboru za izobraževanje javnih šol v Atlanti. Prevzel bo Jonesov položaj kot generalni predstavnik District 7.

Tekma med Brooksom in Jonesom je bila zelo sporna, saj sta oba kandidata na splošnih volitvah 50. novembra prejela nekaj manj kot 7 % glasov, kar je vodilo v drugi krog.

Brooks je med svojo kampanjo pridobil veliko podporo, saj so ga podprli ugledni politični osebnosti, kot sta nekdanji župan Atlante in veleposlanik ZDA pri Združenih narodih Andrew Young in nekdanji državni senator Jason Carter. Užival je tudi podporo številnih članov mestnega sveta Atlante, vključno s predsednikom sveta Dougom Shipmanom.

Zmaga ima za Brooksa grenko-sladek pomen, saj je njegov 16-letni sin Bryce Brooks tragično umrl v začetku tega leta, ko je na Floridi poskušal rešiti majhne otroke pred utopitvijo. Bryce, ki je obiskoval javne šole v Atlanti, je bil mlajši na srednji šoli Maynard Jackson.

Jones, ki je bil v šolskem odboru dve leti, je med drugim pridobil podporo člana mestnega sveta Alexa Wana, državne predstavnice Saire Draper in državnega senatorja Nan Orrock.

Nedavne volitve odražajo spremembo volilnega sistema šolskega sveta, pri čemer so mandati zdaj zamaknjeni, da se prepreči zamenjava celotnega odbora vsaka štiri leta.

Rezultati iz okrožja DeKalb in Fulton so razkrili Brooksovo izjemno podporo, saj je prejel 72 % oziroma 66 % glasov.

Medtem ko se Brooks pripravlja na prevzem svoje nove vloge, mnogi upajo, da bodo njegove izkušnje kot učitelj prinesle nov pogled in vpogled v sistem javnih šol v Atlanti.