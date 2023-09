Gearbox, serija Company Behind Borderlands, naj bi bila naprodaj

Glede na poročila je Gearbox, ameriško igralniško podjetje, znano po razvoju serije Borderlands, trenutno naprodaj. Matična družba Gearboxa, Embracer, razmišlja o različnih možnostih, ena od njih je prodaja studia. Več tretjih oseb je že pokazalo zanimanje za nakup podjetja. Vendar niti Embracer niti Gearbox nista podala nobenih uradnih pripomb glede zadeve.

Ta novica prihaja v zahtevnem času za Embracer, saj je trenutno v velikem procesu prestrukturiranja. V okviru tega prestrukturiranja so že zaprli Volition, studio, odgovoren za priljubljeno serijo Saints Row. V začetku tega leta je Embracer objavil svoje načrte za zaprtje studiev in odpoved iger, potem ko je propadel dogovor v vrednosti 2 milijard dolarjev s podjetjem Savvy Games Group, ki ga financira savdska vlada.

Embracer Group, matična družba, je v zadnjih letih močno prevzemala in pridobila več uglednih studiev, vključno s Crystal Dynamics, razvijalcem Tomb Raiderja. Prevzem Gearboxa je bil zaključen februarja 2021, podjetje pa je bilo ocenjeno na do 1.4 milijarde USD. Gearbox je pred kratkim izdal stranski deli igre Borderlands Tiny Tina's Wonderlands in New Tales from the Borderlands. Letos so izdali tudi uspešno looter streljačino Remnant 2. Poleg tega naj bi nekje leta 3 objavili Homeworld 2024, znanstvenofantastično strateško igro v realnem času, ki jo je razvil Blackbird Interactive.

Podjetje širi svojo prisotnost tudi izven sveta iger, saj naj bi film Borderlands režiserja Elija Rotha prišel v kinematografe poleti 2024. To nakazuje, da kljub trenutni negotovosti glede prihodnosti podjetja Gearbox ostaja zavezan svoji franšizi in aktivno dela na novih projektih.

