Namizni spektrometri lahko učinkovito analizirajo pirolizna olja, kaže študija Univerze Aston

Nedavna študija, ki so jo izvedli raziskovalci na univerzi Aston, je pokazala, da lahko namizni spektrometri učinkovito analizirajo pirolizna bioolja in ponujajo stroškovno učinkovito alternativo spektrometrom z visokim poljem. Pirolizna bioolja se proizvajajo tako, da se industrijski ali kmetijski odpadni materiali izpostavljajo ekstremni vročini in se vse bolj obravnavajo kot nadomestki za fosilna goriva. Vendar pa je bila analiza kompleksnih mešanic, prisotnih v teh biooljih, zahtevna in draga naloga.

Sestava piroliznih bioolj igra ključno vlogo pri določanju njihove stabilnosti in kasnejše obdelave. Zlasti lahko prisotnost kemikalij, ki vsebujejo kisik, kot so karbonilne skupine, močno vpliva na jedkost in stabilnost olja. Spektrometrija jedrske magnetne resonance (NMR) z visokim poljem je bila najbolj priljubljena metoda za analizo identifikacije in koncentracije kemičnih vrst v vzorcih. Vendar pa so visokopoljski NMR spektrometri dragi, s cenami od 600,000 do 10 milijonov funtov in zahtevajo drage kriogene in topila.

Da bi to rešili, sta dr. Robert Evans in njegova ekipa na univerzi Aston raziskovala učinkovitost namiznih NMR spektrometrov pri analizi piroliznih olj. Namizni spektrometri, ki uporabljajo trajne magnete in ne potrebujejo kriogenega hlajenja, so znatno cenejši za nakup in vzdrževanje. Čeprav imajo zmanjšano občutljivost in ločljivost v primerjavi s spektrometri z visokim poljem, se pogosto uporabljajo v učnih laboratorijih in raziskavah.

Študija, izvedena v sodelovanju z Univerzo v Tennesseeju, je primerjala rezultate, pridobljene s stacionarnimi spektrometri, s tistimi, pridobljenimi s spektrometri z visokim poljem in drugimi analitičnimi tehnikami. Raziskovalci so ovrednotili pirolizna olja, pridobljena iz različnih rastlin, in ugotovili, da so namizni spektrometri presegli titracijsko analizo za skupno koncentracijo karbonila. Ujemali so se tudi z zmogljivostjo spektrometrije z visokim poljem pri odkrivanju karbonilnih skupin, kot so ketoni, aldehidi in kinoni.

Dr. Evans je poudaril, da so kljub znanim omejitvam namiznih spektrometrov lahko pridobili podatke NMR podobne kakovosti kot spektrometri z visokim poljem. To utira pot enostavnejši, stroškovno učinkovitejši in dostopnejši NMR analizi piroliznih olj za širši krog uporabnikov.

Na splošno ta raziskava prikazuje potencial namiznih spektrometrov pri analizi kompleksnih zmesi, ki zagotavljajo cenovno dostopno in učinkovito rešitev za preučevanje in razumevanje piroliznih bioolj.

Vir: Univerza Aston, Tang, B., et al. "Kvantitativna analiza jedrske magnetne resonance nizkega polja 19F karbonilnih skupin v oljih za pirolizo." ChemSusChem. doi:10.1002/cssc.202300625