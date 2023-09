Kaj pričakovati od Applovega jesenskega dogodka: iPhone 15 in nove ure Apple

Danes Apple gosti svoj težko pričakovan dogodek Wonderlust, na katerem naj bi podjetje predstavilo govorice o iPhone 15 in novih urah Apple. Dogodek se bo prenašal v živo z začetkom ob 10 PDT/1 EDT. Ta dogodek je prvi, odkar je Apple v začetku tega poletja na WWDC predstavil Vision Pro. Letni jesenski iPhone dogodek je postal kulturni fenomen, ki naznanja konec poletja in začetek vznemirljivih novih izdelkov Apple.

Govorice o iPhonu 15 krožijo že mesece. Nekateri menijo, da bo šlo za redno nadgradnjo iz leta v leto, medtem ko drugi špekulirajo o možnosti večjega modela Pro, imenovanega iPhone 15 Ultra. Vabilo na dogodek z zagonetnim Applovim logotipom, sestavljenim iz drobnih delcev, je sprožilo radovednost in ugibanja. Slogan »Wonderlust« je igra z besedo »wanderlust« in Applovi navdušenci poskušajo razvozlati njen pomen v zvezi s prihajajočimi napovedmi.

Linija iPhone 15 naj bi vključevala štiri modele: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro in 15 Pro Max. Po besedah ​​Marka Gurmana iz Bloomberga bosta iPhone 15 in 15 Plus v bistvu prepakirani različici iPhone 14 Pro, brez telefoto kamere ali ohišja iz nerjavečega jekla. Ti novi telefoni bodo imeli glavno kamero z 48 milijoni slikovnih pik in čip A16 iz prejšnje generacije.

Na zaslonu verjetno ne bo večjih sprememb, saj analitik Ross Young napoveduje, da osnovni modeli iPhone 15 ne bodo imeli visoke stopnje osveževanja kot Pro iPhones. Vsi štirje modeli naj bi podpirali 15-vatno brezžično polnjenje z uporabo odprtega standarda Qi2, kar bi lahko omogočilo širši nabor brezžičnih polnilnih naprav.

Največja sprememba pri vseh modelih iPhone 15 bo prehod s priključka Lightning na vrata USB-C. Ta sprememba je verjetno posledica pritiska Evropske unije, ki je sprejela USB-C kot skupni standard polnjenja. Še vedno ni jasno, ali bo USB-C implementiran globalno ali samo v EU, vendar je zelo verjetno, da bodo vsi novi modeli iPhone opremljeni z vrati USB-C.

iPhone 15 Pro in 15 Pro Max naj bi imela precejšnje spremembe. Modeli Pro bodo imeli okvirje iz titana namesto iz nerjavečega jekla, kar bo zmanjšalo njihovo težo. Poganjal jih bo tudi novi čip A17, Applov najmanjši silicij doslej. Med pričakovanimi funkcijami so tanjši okvirji zaslona in vrata USB-C, ki podpirajo večje hitrosti prenosa podatkov.

Kar zadeva nadgradnje fotoaparata, bo iPhone 15 Pro Max morda vključeval novo 6x optično telefoto kamero, ki bi izboljšala povečane fotografije z boljšimi podrobnostmi, ločljivostjo in dinamičnim razponom.

Medtem ko je pričakovanje vse večje, Applovi navdušenci nestrpno pričakujejo dogodek Wonderlust, da bi videli, katere vznemirljive nove funkcije in izboljšave bodo prinesli iPhone 15 in Apple Watches.

Viri:

- Bloomberg

– ChargerLab

Opomba: Ta članek temelji na informacijah, ki so bile na voljo pred Applovim dogodkom Wonderlust.