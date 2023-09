Predstavljamo iPhone 15 in iPhone 15 Plus: nove funkcije in izboljšave

Apple je predstavil svoja najnovejša pametna telefona, iPhone 15 in iPhone 15 Plus, ki ponujata izboljšano zmogljivost, nove barvne možnosti in vrata USB-C. Naprave ohranjajo enako začetno ceno kot lanski modeli, po ceni 799 $.

Tako iPhone 15 kot iPhone 15 Plus imata 6.1-palčni oziroma 6.7-palčni zaslon. Apple je objavil, da je bila največja svetlost teh zaslonov povečana na 2000 nit, kar zagotavlja bolj živahno izkušnjo gledanja. Prednaročila za iPhone 15 se bodo začela ta petek, uradna predstavitev pa je predvidena za 22. september.

Ena izmed izstopajočih lastnosti novih iPhonov so njihovi elegantni barvni zaključki. Apple je brezhibno vdelal barve v celotno stekleno zunanjost, kar je povzročilo osupljive in privlačne zaključke. IPhone 15 je na voljo v roza, rumeno zeleni, modri in črni ter uporabnikom ponuja široko paleto možnosti, ki ustrezajo njihovemu osebnemu slogu.

Tudi sistem kamer serije iPhone 15 je bil deležen pomembnih nadgradenj. Osnovni model se zdaj ponaša z glavnim senzorjem z 48 milijoni slikovnih pik, ki se ujema z zmogljivostmi lanskoletne serije iPhone 14 Pro. Ta senzor omogoča 1x in 2x načine optičnega zooma, skupaj z običajnim 0.5x ultraširokim objektivom. Izboljšan je tudi portretni način, ki zagotavlja boljšo zmogljivost pri šibki svetlobi, z dodatnim bonusom, ki se samodejno omogoči pri fotografiranju z glavno kamero. Poleg tega lahko uporabniki prilagodijo ostrenje po fotografiranju zahvaljujoč funkciji ohranjanja zemljevida globine.

IPhone 15 in iPhone 15 Plus poganja čip A16 Bionic, ki vključuje šestjedrni CPE in 5-jedrni GPE. Ta čip je enak tistemu, ki ga najdemo v modelih iPhone 14 Pro, kar zagotavlja izjemno zmogljivost in učinkovitost. Življenjska doba baterije iPhone 15 ostaja enaka kot pri predhodniku, medtem ko iPhone 15 Plus ponuja še daljši čas uporabe zaradi večje notranje baterije. Polnjenje je zdaj možno prek novih vrat USB-C.

Še en opazen dodatek k seriji iPhone 15 je čip Ultra-Wideband druge generacije, ki bistveno izboljša doseg in natančnost pri lociranju predmetov. Precision Finding lahko zdaj uporabnike navigira neposredno do osebe, poleg lociranja predmetov s pritrjenimi AirTags.

Kar zadeva varnostne funkcije, je Apple razširil svojo funkcijo SOS v sili prek satelita, da pokrije situacije pomoči na cesti. V Združenih državah lahko to storitev koristijo člani AAA. Funkcija SOS v sili je na voljo brezplačno prvi dve leti po nakupu iPhone 15; vendar cene po tem obdobju niso bile razkrite.

iPhone 15 in iPhone 15 Plus bosta na voljo za nakup 22. septembra, pri čemer se iPhone 15 začne pri 799 USD, iPhone 15 Plus pa pri 899 USD.

