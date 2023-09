Apple obnavlja partnerstvo s podjetjem Qualcomm za modeme 5G

Apple je obnovil svoje partnerstvo s podjetjem Qualcomm, s čimer je zagotovil, da bo velikan potrošniške elektronike še naprej uporabljal Qualcommov Snapdragon 5G Modem-RF Systems v svojih pametnih telefonih do leta 2026. Ta napoved prihaja kljub prejšnjim prizadevanjem Applea za razvoj lastnih modemov in zmanjšanje odvisnosti od Qualcomma.

Čeprav je Apple leta 2019 pridobil Intelov posel z modemi v težavah, s čimer je podjetju zagotovil potrebna sredstva za ustvarjanje lastnih modemov, se zdi, da Applov neodvisni razvoj modemov še ni dosegel rezultatov. Dogovor s Qualcommom nakazuje, da se Apple še vedno zanaša na zunanje dobavitelje, da zadovolji svoje potrebe po modemu.

Razvijanje lastnih modemov bi Appleu omogočilo, da bi se izognil stroškom in licenčninam, povezanim s komponentami Qualcomm, kar bi lahko povečalo dobičkonosnost podjetja. Vendar pa Apple s prenovo partnerstva s Qualcommom zagotavlja, da ima rezervni načrt, če njegov neodvisni razvoj modema ne bo napredoval tako hitro, kot je bilo pričakovano.

Čeprav nova pogodba ni ekskluzivna, kar pomeni, da lahko Apple še vedno uporablja svoje lastne modeme ali modeme drugih dobaviteljev, poudarja nadaljnjo odvisnost podjetja od Qualcomma pri njegovi modemski tehnologiji. Apple je pomembna stranka za Qualcomm, tako Apple kot Samsung predstavljata 10 % ali več Qualcommovih konsolidiranih prihodkov v poslovnem letu 2022.

Čas napovedi je omembe vreden, saj prihaja tik pred Applovim letnim dogodkom za iPhone, kjer naj bi podjetje predstavilo svoj novi iPhone 15. Ker je malo verjetno, da bo ta prihajajoča linija pametnih telefonov vključevala Applov interni modem, predvideva se, da bodo uporabljali Qualcommov 5G modem in RF sprednji del.

Viri: Qualcomm

Opredelitve:

– Snapdragon 5G Modem-RF sistemi: Qualcommov nabor 5G modemskih in radiofrekvenčnih sistemov, ki se uporabljajo v pametnih telefonih in drugi elektroniki.

– Modem: naprava, ki napravam omogoča povezavo z internetom ali drugimi omrežji s pošiljanjem in sprejemanjem podatkov.

– RF sprednji del: vezje v napravi, ki upravlja prenos in sprejem radiofrekvenčnih signalov.

– Licenčnine: Pristojbine, ki jih podjetje plača za uporabo intelektualne lastnine ali tehnologij drugega podjetja.