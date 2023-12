Največji izziv: Laceyin Elite Trial Quiz v igri Pokemon Scarlet and Violet

Ali ste pripravljeni preizkusiti svoje znanje Pokemonov? Laceyin Elite Trial Quiz v Indigo Disk DLC Pokemon Scarlet and Violet bo zagotovo izzval tudi najbolj izkušene trenerje. Stopite v Coastal Plaza v Coastal Biome of the Terarium in se pripravite na bitko pameti.

Vprašanje 1: Pikachujeva električna moč

Lacey vam bo predstavila Pikachuja, priljubljenega Pokemona električnega tipa, ki je znan po svoji sposobnosti proizvajanja elektrike. Prosila vas bo, da identificirate del telesa, v katerem Pikachu shranjuje to moč. V tem primeru je pravilen odgovor Pikachujeva lica.

Vprašanje 2: Venonatov radar

Nato bo Lacey poklicala Venonat in poudarila njegovo edinstveno sposobnost uporabe določenega dela telesa kot radarja, tudi v najtemnejših nočeh. Ali uganete, za kateri del telesa gre? Pravilen odgovor so Venonatove oči.

Vprašanje 3: Pristna antična oblika Sinistea

Lacey vam bo predstavila tri brate in sestre Sinistea in vas obvestila, da je težko določiti pristne starinske kose. Vaša naloga je, da izberete Antique Form Sinistea, ki jo lahko prepoznate po oznaki na dnu skodelice. Za nadaljevanje izberite skodelico na sredini.

Vprašanje 4: Spoznajte Pink Minior

Bodite pozorni na razvoj Miniorja, ko se vsaka različica spreminja v svojo obliko meteorja. Vaša naloga je najti roza Minior med postavo. Bodite odprti za morebitne spremembe oblike.

Vprašanje 5: Granbullova spalna navada

Za zadnje vprašanje bo Lacey predstavila svojega Pokemona, Granbulla, in vas izzvala, da uganete, kateri del telesa uporablja kot blazino med spanjem. Pravilen odgovor je Granbullov trebušček.

čestitke! Zaključili ste Laceyin Elite Trial Quiz in dokazali, da imate vse, kar je potrebno, da ste pravi strokovnjak za Pokemone. Spremljajte nas za več razburljivih posodobitev in izzivov v svetu Pokemon Scarlet and Violet.

Ne pozabite še naprej raziskovati, trenirati in odkrivati ​​nove Pokemone na svoji poti, da postanete ultimativni trener Pokemonov!