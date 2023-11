Nedavno predstavljeni videoposnetki namigujejo na razburljive možnosti za Alan Wake 2

Serija doslej nerazkritih videoposnetkov iz Alan Wake 2 se je pojavila s prizadevanji za rudarjenje podatkov, ki razkrivajo morebitne namige o prihajajoči vsebini DLC. Čeprav ne moremo zagotoviti neposredne povezave do videoposnetkov, njihova vsebina namiguje na dodatke, ki so lahko del težko pričakovanega načina New Game Plus, ki bo izdan v bližnji prihodnosti.

Ne da bi se poglabljali v podrobnosti, se zdi, da bi odkriti posnetki lahko bistveno spremenili zaključek Alan Wake 2 in potencialno ponudili igralcem popolnoma svež konec pri igranju v načinu igre New Game Plus. Poleg tega zanimivega odkritja še en niz videoposnetkov nakazuje potencial za prihodnjo vsebino DLC, ki povezuje Alan Wake 2 s širšim vesoljem Remedy. Natančneje, ti videoposnetki prikazujejo dr. Darlinga, stranskega junaka Remedyjeve uspešnice iz leta 2019, Control.

Za dodatno navdušenje je Remedy Entertainment pred kratkim potrdil izdajo Night Springs, prve razširitve za Alan Wake 2, ki bo predstavljena pozneje spomladi 2024. Kar zadeva drugo razširitev igre z naslovom The Lakehouse, je uradni datum izida že znan. še ni objavljeno. Vendar je na podlagi razkritih posnetkov in spremljajočega besedila verjetno, da zadevni videoposnetki pripadajo tej težko pričakovani drugi razširitvi.

Remedy je tudi razkril načrte za uvedbo načina New Game Plus za Alan Wake 2 v posodobitvi po lansiranju. Ta način omogoča igralcem, da prenesejo svoje odklenjeno orožje in nadgradnje, omogoča dostop do zahtevne težavnostne stopnje Nightmare in predstavlja "novo alternativno pripoved", skupaj z dodatnimi stranmi rokopisa in video vsebino. Zdi se, da razkriti posnetki vsebujejo nekaj zanimive video vsebine, vključene v ta prihajajoči način.

Medtem ko oboževalci nestrpno pričakujejo izid Alan Wake 2, je odkritje teh videoposnetkov nedvomno sprožilo novo odkrito navdušenje in pričakovanje glede igre in njenih morebitnih prihodnjih ponudb v vesolju Remedy.

