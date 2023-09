5 najboljših Chromebookov za študente pod 300 USD

Če ste študent in iščete cenovno ugoden in učinkovit prenosnik, je Chromebook morda odlična izbira za vas. Chromebooki ponujajo veliko vrednost za svojo ceno, zaradi česar so idealni za študente z omejenim proračunom. Čeprav morda nimajo vseh funkcij tradicionalnih prenosnikov, Chromebooki blestijo pri brskanju po spletu, pretakanju in preverjanju e-pošte. Združljivi so tudi z igranjem iger v oblaku, zaradi česar so izvedljiva možnost za priložnostne igralce.

Tukaj je pet najboljših prenosnikov Chromebook, priporočenih za študente pod 300 USD:

1) Lenovo 14e (235 USD): ta Chromebook izstopa po odličnem razmerju med lastnostmi in ceno. S procesorjem AMD A6, 4 GB RAM-a in 32 GB flash pomnilnika ponuja zadovoljivo zmogljivost za vsakodnevna opravila. Lenovo 14e ponuja tudi vrsto vrat, vključno z dvojnimi vrati USB 3.1, dvojnimi vrati USB-C, režo za ključavnico Kensington in bralnikom kartic microSD.

2) Acer Chromebook 314 (279 USD): Acer Chromebook 314 ima procesor Intel Celeron N4020, 4 GB RAM-a in 64 GB pomnilnika eMMC. Čeprav morda ni primeren za igranje iger ali večopravilnost, ponuja dolgo življenjsko dobo baterije do 10 ur.

3) ASUS Chromebook Flip CM3 (od 285 $): ASUS Chromebook Flip CM3 ima nabor čipov MediaTek MT8183, optimiziran za Chrome OS. Ponaša se s kompaktno obliko, 12-palčnim zaslonom IPS z razmerjem stranic 3:2 in impresivno 16-urno življenjsko dobo baterije. Podpira tudi pisalo USI.

4) Lenovo Chromebook Duet (300 USD): Lenovo Chromebook Duet lahko uporabljate tako kot prenosni računalnik kot tablični računalnik. Njegov 10.1-palčni zaslon na dotik in prenosna oblika sta popolna za uporabo na poti. Z naborom čipov MediaTek Helio P60T ponuja življenjsko dobo baterije do 10 ur.

5) Samsung Chromebook 4+ (300 USD s ponudbo): Samsung Chromebook 4+ ima 15.6-palčni zaslon, kar mu daje prednost pred drugimi Chromebooki. Ponuja konfiguracije s 4 GB ali 6 GB RAM-a in do 64 GB prostora za shranjevanje. Vendar je pomembno upoštevati, da se za tradicionalni SSD s 128 GB prostora za shranjevanje cena poveča na skoraj 400 $.

Ti Chromebooki zagotavljajo zanesljivo delovanje in izpolnjujejo potrebe študentov po dostopni ceni. Vendar je priporočljivo opraviti nadaljnje raziskave in upoštevati osebne zahteve, preden se odločite za nakup.

Viri:

– Lenovo 14e, Acer Chromebook 314, ASUS Chromebook Flip CM3, Lenovo Chromebook Duet, Samsung Chromebook 4+: Sportskeeda's Gaming Tech.