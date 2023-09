Ikonični Porsche 1973 Carrera RSR iz leta 911 naprodaj na dražbi

Redek in zelo iskan Porsche 1973 Carrera RSR iz leta 911 je bil nedavno prodan na dogodku Goodwood Revival 2023. Avto, znan kot R7, je eden od le treh preživelih tovarniško podprtih primerkov. Čeprav natančna prodajna cena ostaja nerazkrita, je bilo potrjeno, da je bil avto prodan.

911 Carrera RSR slovi po svojem dirkalnem pedigreju in prav ta model ima impresivno zgodovino. Dosegel je četrto mesto na dirki 1973 ur Le Mansa leta 24, s čimer je bil najvišje končan RSR na ikonični vzdržljivostni dirki.

Ta 911 Carrera RSR je bil obsežno spremenjen za dirkalne namene. Imel je razširjene blatnike, značilen velik zadnji spojler, znan kot "Mary Stuart," in močnejši 3.0-litrski motor Flat-6. Te spremembe so uvrstile RSR kot prototip za dirko Le Mans leta 1973, kar mu je omogočilo, da tekmuje z namenskimi športnimi dirkalniki in ne s serijskimi avtomobili.

Avto, ki sta ga v Le Mansu vozila Herbie Müller in Gijs van Lennep, je končal za samo tremi prototipi Matra-Simca in Ferrarija. Po Le Mansu je R7 svojo dirkaško kariero nadaljeval s tovarniško ekipo in sodeloval na dirkah v Österreichringu in Watkins Glenu.

Po svojih dirkalnih dneh je R7 večkrat zamenjal lastnika. Prodan je bil lastniku mehiškega dirkalnega moštva Hectorju Rebaqueju in pozneje italijanskemu zbiratelju Massimu Ballivi. Skoraj tri desetletja je avto ostal skrit v Ballivinem lastništvu, kar je povzročilo govorice, da je bil razbit in razstavljen.

Okoli leta 2009 ali 2010 je Balliva R7 poslala v Francijo na obnovo, nato pa je bila prodana zbiratelju v ZDA. Vendar se je avto zapletel v pravno bitko glede svoje identitete, pri čemer je drug lastnik trdil, da poseduje pravi R7. Porschejev inženir in vodja ekipe Norbert Singer je bil na koncu priveden, da bi preveril pristnost izdelka.

Na dražbi naj bi dosegli med 3.7 milijona in 5.7 milijona britanskih funtov, prodajna cena R7 pa bi lahko dosegla celo 7.1 milijona dolarjev. Čeprav je to precejšnja številka, je pomembno omeniti, da zaostaja za rekordno prodajo prototipa dirkalnika 1970K iz leta 917, ki je bil uporabljen v filmu Steva McQueena "Le Mans" in je bil leta 14 prodan za 2017 milijonov dolarjev.

