Odkrijte vznemirjenje preživetja v "The Day Before" na GeForce NOW

Pripravite se na adrenalinsko pustolovščino v postapokaliptičnem svetu "Dan prej". Ta grozljivka MMO odprtega sveta, ki jo je razvil Fntastic, vas popelje na vzhodno obalo Združenih držav, kjer so zombiji preplavili družbo. Kot član Priority ali Ultimate na GeForce NOW lahko to igro pretakate v kateri koli napravi s podporo za RTX ON.

Potopite se v čudovito detajlno mesto New Fortune City, polno visokih nebotičnikov, obsežnih nakupovalnih središč in velikih stadionov. Raziščite obsežni svet z različnimi vozili in se pomerite z drugimi igralci in okuženimi bitji, da preživite. Zberite dragocen plen, dokončajte naloge in celo zgradite svojo hišo, medtem ko krmarite skozi nenehno spreminjajoči se cikel dneva in noči.

Izkusite vznemirjenje ponovne izgradnje družbe iz udobja svojega kavča in pretakajte igro iz oblaka. Priority člani lahko uživajo v igri do 1080p in 60 sličic na sekundo, medtem ko lahko Ultimate člani izkoristijo daljše igralne seje, ultraširoke ločljivosti in celo pretakajo pri 4K z do 120 fps. Obe članski podpori vključujeta sledenje žarkom v realnem času, ki prinaša osupljivo kinematografsko osvetlitev vsakemu srečanju z nemrtvimi.

Podajte se na epsko potovanje v "Avatar: Frontiers of Pandora"

Stopite v fantastični svet Pandore z "Avatar: Frontiers of Pandora", Ubisoftovo akcijsko-pustolovsko igro odprtega sveta. Ta igra, ki temelji na uspešnicah Avatar, se potopi globoko v neraziskano regijo Pandora, imenovano Zahodna meja. Kot član GeForce NOW Ultimate lahko to epsko pustolovščino pretakate na kateri koli napravi, ki jo poganjajo strežniki GeForce RTX 4080 v oblaku.

Združite moči z drugimi klani, da zaščitite Pandoro pred korporacijo RDA, ki je lačna virov. Prilagodite svoj lik, izdelajte novo opremo ter nadgradite svoje spretnosti in orožje, da izkoristite neverjetno moč in okretnost. Povzpnite se v nebo na Bansheejih, mitskih zmaju podobnih bitjih, ki vam omogočajo, da raziščete prostrano zahodno mejo in se vključite v vznemirljiv zračni boj z RDA.

Doživite to vizualno osupljivo pustolovščino kot še nikoli z GeForce NOW. Člani Ultimate lahko uživajo v igri do ločljivosti 4K, se potopijo v bujne pokrajine in dih jemajoče razglede Pandore. Naj vas vodita Na'vijev pogum in odločnost, ko se borite za prihodnost tega izjemnega sveta.

Odkrijte očarljive svetove Orija na GeForce ZDAJ

Podajte se na očarljivo potovanje skozi očarljive svetove Orija z GeForce NOW. Pridružite se duhovnemu varuhu Oriju, ko raziskuje osupljive, nevarnosti polne pokrajine v »Ori and the Blind Forest: Definitive Edition« in »Ori and the Will of the Wisps«. Ti naslovi Xbox PC Game Pass so najnovejši dodatki k knjižnici GeForce NOW, ki članom ponujajo priložnost, da izkusijo nagrajeno pustolovsko serijo.

V igri »Ori and the Blind Forest: Definitive Edition« pomagajte Oriju obnoviti ravnovesje v gozdu, potem ko je bil med uničujočo nevihto ločen od svojega doma. V sodelovanju z duhom po imenu Sein mora Ori najti svojo pravo usodo in premagati nesrečo v čudovitem svetu Nibela.

Nadaljujte Orijevo potovanje v "Ori and the Will of the Wisps", kjer se boste podali v novo deželo Niwen. Pomagajte sovi z zlomljenimi krili po imenu Ku in ozdravite deželo pred temno pokvarjenostjo, medtem ko na poti odkrivate nove prijatelje, sovražnike in skrivnosti.

Zahvaljujoč moči oblaka pretakajte te očarljive dogodivščine na skoraj vseh napravah. Člani GeForce NOW Ultimate lahko prav tako izboljšajo svojo igralno izkušnjo z visokim dinamičnim razponom na podprtih napravah in se potopijo v osupljive slike serije Ori.

Raziščite LEGO Fortnite v oblaku

Pripravite se na edinstveno mešanico kock LEGO in Fortnite z »LEGO Fortnite« na GeForce ZDAJ. Ta igra, ki so jo razvili pri Epic Games, vam omogoča, da sprostite svojo ustvarjalnost z gradnjo in prilagajanjem končne domače baze z uporabo LEGO elementov. Rekrutirajte vaščane, da zberejo materiale in preživijo noč, ter se podajte na drzne pustolovščine iskanja redkih virov v globokih jamah.

Ne zamudite 17 novih iger, ki se pridružujejo knjižnici GeForce NOW, vključno z »World War Z: Aftermath«, »Warhammer 40,000: Rogue Trader« in »Fortnite Festival«. Na GeForce NOW se najde nekaj, v čemer lahko vsakdo uživa, saj ponuja raznoliko zbirko iger za vse igralne želje.

Čeprav se je težko pričakovana igra "Halo Infinite" soočala z nekaterimi tehničnimi težavami med načrtovano izdajo v septembru, ekipa GeForce NOW aktivno sodeluje z Microsoftom in razvijalcem iger 343 Industries, da bi igro v bližnji prihodnosti predstavili storitvi. Spremljajte GFN v četrtek za nadaljnje posodobitve o tem razburljivem razvoju.

