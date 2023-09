Serija Xiaomi 13T: Vrhunska programska podpora in razkriti upodobitve

By

Xiaomi naj bi 13. septembra v Evropi predstavil težko pričakovano serijo 26T. Te naprave bodo prve v družini Xiaomi prejele neverjetno programsko podporo, vključno s 4 posodobitvami operacijskega sistema in 5-letnimi varnostnimi popravki. Serijo 13T bosta sestavljala dva modela: Xiaomi 13T in Xiaomi 13T Pro, kar je tudi uradno potrjeno.

Neuradno se pričakuje, da bosta oba telefona debitirala z MIUI 14, ki temelji na Androidu 13, najnovejši javno dostopni različici preobleke Xiaomi. Čeprav uradne specifikacije niso bile razkrite, uhajanja kažejo, da bo 13T Pro podoben Redmi K60 Ultra, ki bo vseboval nabor čipov Dimensity 9200+ in 5,000 mAh baterijo s 120 W hitrim polnjenjem. Po drugi strani bo običajni 13T opremljen z Dimensity 8200-Ultra in 5,000 mAh baterijo s počasnejšim 67 W polnjenjem.

Govori se, da imata obe napravi več funkcij, vključno s 6.67-palčnim zaslonom AMOLED s frekvenco 144 Hz in ločljivostjo 1,220 x 2,712 slikovnih pik. Zaslon naj bi ponujal impresivno najvišjo svetlost 2,600 nit. Poleg tega bodo telefoni opremljeni z oceno IP68 za odpornost na vodo in prah ter zaščito Gorilla Glass 5 za njihove zaslone.

Ena opazna razlika med 13T Pro in K60 Ultra so specifikacije kamere. Govori se, da bo serija 13T imela 50MP glavno kamero s senzorjem IMX707, 50MP telefoto kamero s 50mm lečo, 12MP ultraširoko kamero s 15mm lečo in 20MP kamero za selfije. Zanimivo je, da bodo te kamere nosile blagovno znamko Leica, aplikacija za kamero pa bo vključevala običajen nabor funkcij Leica.

Glede na uhajanje podatkov bo cena Xiaomi 13T z 8 GB RAM-a in 256 GB prostora za shranjevanje znašala 700 evrov, medtem ko bo Xiaomi 13T Pro višjega cenovnega razreda, opremljen z 12 GB RAM-a in 512 GB prostora za shranjevanje, naprodaj za 900 evrov.

Na splošno se serija Xiaomi 13T oblikuje kot zelo obetavna linija z impresivno programsko podporo in zmogljivimi funkcijami. Oboževalci in tehnološki navdušenci nestrpno pričakujejo uradno predstavitev teh naprav.

