Microsoft sodeluje z Barclaysom za lansiranje kartice Xbox Mastercard

Microsoft je napovedal sodelovanje z Barclaysom pri predstavitvi »Xbox Mastercard«, nove kreditne kartice, posebej zasnovane za uporabnike Xbox. Medtem ko bo 21. septembra na voljo izključno Xbox Insiders, bo do leta 2024 postal dostopen vsem uporabnikom v Združenih državah.

Xbox Mastercard ponuja uporabnikom možnost, da na podlagi svojih nakupov zaslužijo točke za igre in dodatke Xbox. Različne kategorije bodo zagotavljale pospešene stopnje zaslužka, na primer 5x kartičnih točk za primerne izdelke v trgovini Microsoft Store, 3x kartičnih točk za primerne storitve pretakanja, kot sta Netflix in Disney+, in 3x kartičnih točk za primerne dostavne storitve v restavracijah, kot sta Grubhub in DoorDash. Za vse ostale vsakodnevne nakupe si bodo kupci prislužili 1x točk kartice.

Poleg tega bodo člani kartice uživali številne ugodnosti, vključno s 5,000 točkami kartice (kar ustreza vrednosti 50 USD) po prvem nakupu. Novi člani bodo med drugimi ugodnostmi prejeli tri mesece Xbox Game Pass Ultimate.

Zainteresirani posamezniki morajo najprej postati del programa Xbox Insider, da pridobijo dostop do kartice Xbox Mastercard. Razpoložljivost kartice bo v valovih predstavljena članom Insiderja do konca leta 2023. Od 21. septembra naprej se lahko uporabniki prijavijo za kartico.

Ekipa Xbox je izjavila: »Vemo, da so igralci zainteresirani za večjo vrednost od Xboxa, in slišali smo povratne informacije skupnosti, da želijo več načinov za pridobitev vrednosti od svojih nakupov ... Xbox Mastercard bo na voljo izključno Xbox Insiders v 50 Združenih držav se začne 21. septembra, na voljo pa bo vsem igralcem Xbox v 50 Združenih državah leta 2024.«

Ali nameravate kupiti Xbox Mastercard? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.

