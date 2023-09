Preboj DNK rešil desetletja star nerešen primer, vodil do obtožb za umor

Preboj DNK je privedel do razrešitve hladnega primera, ki je desetletja ostal nerešen. Novembra 1994 so Robin Lawrence našli zabodeno do smrti v njenem domu v Springfieldu v Virginiji. Detektivi so s kraja zločina zbrali del forenzičnih dokazov, ki so se izkazali za ključne pri razrešitvi primera.

Takrat zbrani DNK dokazi se niso ujemali z nobenim virom v policijski bazi. Vendar pa je bila leta 2019 DNK predložena podjetju za testiranje DNK v Virginiji. Z uporabo DNK je podjetje razvilo profil in začelo iskati po genealoških zbirkah podatkov, kar je na koncu pripeljalo detektive do osumljenca po imenu Steven Smerk.

Za nadaljnjo potrditev Smerkove identitete je policija uporabila digitalne sestavljene skice, ki temeljijo na tehnologiji DNK, ki jo zagotavlja Parabon NanoLabs. S primerjavo teh skic s fotografijami Smerka kot mlajšega moškega so detektivi lahko ugotovili ujemanje.

Detektivi so odpotovali v New York, govorili s Smerkom in zbrali vzorec DNK. Ob odhodu so Smerku posredovali vizitko. Kmalu zatem je Šmerk poklical detektive in kaznivo dejanje priznal. Nato je odšel na lokalno policijsko postajo in se sam predal.

Po besedah ​​načelnika Kevina Davisa iz policijskega oddelka okrožja Fairfax je Smerk v celoti priznal in zagotovil dovolj podrobnosti za potrditev raziskave genetske genealogije. Davis je poudaril, da je bil zločin videti naključno dejanje, brez znane povezave med Smerkom in Lawrenceom. Smerk pred tem ni bil kaznovan in je to njegova prva aretacija.

Po skoraj treh desetletjih preiskave so Smerka prijeli v pripor in ga bodo iz New Yorka izročili Virginiji, da bi se soočil z obtožbami umora druge stopnje. Oblasti niso odkrile nobenih drugih morebitnih kaznivih dejanj, v katerih bi bil vpleten Smerk.

Ta odkritje služi kot dokaz napredka v tehnologiji DNK in genealoških raziskavah ter daje upanje za rešitev nerešenih primerov, ki že dolgo niso rešeni.

Vir: CBS News (Kerry Breen)