Microsoft Paint dobi orodje za odstranjevanje ozadja v sistemu Windows 11

Microsoft je izdal posodobljeno različico aplikacije Paint za različice Windows 11 Insider, ki predstavlja novo orodje za odstranjevanje ozadja. Tehnološki velikan je posodobitev objavil na svojem spletnem dnevniku v živo in navedel, da najnovejša različica programa Paint vključuje funkcijo, ki lahko odstrani ozadje iz katere koli slike s samo enim klikom gumba.

Orodje za odstranjevanje ozadja najdete v razdelku »Slika« v orodni vrstici, označenem kot gumb »Odstrani ozadje«. Uporabniki lahko dovolijo, da orodje samodejno zazna predmet na sliki, ali ročno izberejo območje, ki ga želijo odstraniti, z orodjem za izbiro. Namen te funkcije je uporabnikom olajšati urejanje in manipuliranje s slikami v aplikaciji Paint.

Posodobljena različica programa Paint, imenovana različica 11.2306.30.0, je trenutno na voljo za Windows 11 Insiders v kanalih Dev in Canary. Pričakuje pa se, da bo v bližnji prihodnosti na voljo vsem končnim uporabnikom.

Preden je Microsoft izdal to posodobitev, je že uvedel drugo različico (11.2306.28.0) iste posodobitve, ki je vsebovala napako, zaradi katere je ušla pasica zaupnosti. Podjetje je od takrat obravnavalo in odpravilo to težavo ter zagotovilo, da je najnovejša različica brez napak.

Microsoft trenutno preizkuša orodje za odstranjevanje ozadja z izbrano skupino Windows Insiders in aktivno išče povratne informacije skupnosti. Te povratne informacije bodo podjetju pomagale še izboljšati orodje, preden bo uradno izdano vsem končnim uporabnikom.

S tem novim dodatkom Microsoft izboljšuje zmogljivosti aplikacije Paint in jo naredi bolj uporabniku prijazno za uporabnike sistema Windows 11, ki pogosto delajo s slikami. Orodje za odstranjevanje ozadja poenostavlja postopek odstranjevanja neželenih ozadij s slik, kar uporabnikom omogoča ustvarjanje bolj uglajenih in profesionalnih slik v aplikaciji.

