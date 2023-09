Microsoft dela na živih ozadjih, ki jih poganja AI za Windows 11

By

Govori se, da Microsoft razvija živa ozadja za Windows 11, ki jih poganja AI, kar bi lahko izboljšalo splošno uporabniško izkušnjo. Ta živa ozadja bi uporabljala tehnologijo umetne inteligence za prilagajanje zaznavanja globine in ustvarjanje bolj interaktivnega namiznega okolja. Ozadja bi bila videti bolj »živa«, če bi se premaknila ali premaknila kot odziv na premike kazalca ali dejavnost naprave.

Poročila kažejo, da bi lahko Microsoft v prihajajoči posodobitvi uvedel "učinek paralakse", zaradi česar bi se ozadje premikalo nekoliko počasneje kot vsebina na vrhu, kar bi dodalo globino in potopitev. Pričakuje se, da bodo ta ozadja, izboljšana z umetno inteligenco, dobro delovala z napravami na dotik, kot so tablični računalniki, in tradicionalnimi gibi miške.

Microsoft je veliko vlagal v tehnologije umetne inteligence, kar je razvidno iz integracije Bing Chata v iskalno funkcijo Windows. Uvedba živih ozadij je še en primer Microsoftove zavezanosti k vključevanju umetne inteligence v njihove izdelke. Čeprav funkcija na starejši strojni opremi morda ne bo delovala tako gladko, se pričakuje, da bo zagotovila bolj gladko in zanimivo izkušnjo na novejših prenosnih ali namiznih računalnikih.

Ta novica sovpada z Microsoftovim prihajajočim dogodkom 21. septembra, kjer naj bi bile objavljene posodobitve za naprave Surface in Windows Copilot. Videti je treba, ali bo ta funkcija živega ozadja, ki jo poganja AI, vključena v prihajajoče izdelke ali dodana pozneje s prihodnjimi posodobitvami.

