Wi-Fi 7: Naslednja generacija brezžične tehnologije

Z nenehno razvijajočim se svetom tehnologije je naslednji napredek v brezžični povezljivosti tik za vogalom. Predstavljamo Wi-Fi 7, znan tudi kot IEEE 802.11be, nov standard, ki naj bi na novo definiral meje hitrosti, učinkovitosti in zanesljivosti povezave.

Wi-Fi 7 ni samo še en postopen korak v brezžični tehnologiji; obljublja drastične izboljšave v primerjavi s svojimi predhodniki. Zagotavljal naj bi hitrosti do 46,120 Mbps, kar je več kot štirikrat hitreje od Wi-Fi 6 in 6E. To znatno povečanje hitrosti bo omogočilo visokokakovostno pretakanje videa, brezhibno igranje iger v oblaku in robustno podporo za aplikacije razširjene in navidezne resničnosti.

Poleg hitrosti je Wi-Fi 7 zasnovan z naprednimi funkcijami za boj proti zakasnitvi, povečanje zmogljivosti ter izboljšanje stabilnosti in učinkovitosti. Podpira širše kanale, s kanali do širine 320 MHz, kar zagotavlja večjo pasovno širino za hitrejši prenos podatkov. Predstavlja tudi novo metodo kodiranja, imenovano 4K-QAM, ki omogoča kodiranje 12 bitov podatkov na simbol, poslan prek radijske povezave, v primerjavi z 10 biti v Wi-Fi 6. Samo ta izboljšava prispeva k 1.2-kratnemu izboljšanju hitrosti .

Ena od pomembnih izboljšav v Wi-Fi 7 je uvedba delovanja z več povezavami (MLO), ki omogoča napravam, da izvajajo več kanalov hkrati, tudi v več frekvenčnih pasovih. To pomeni boljše hitrosti, nižjo zakasnitev in izboljšano zanesljivost v primerjavi s starejšimi standardi Wi-Fi, ki so morali ročno preklapljati med pasovi enega za drugim.

Wi-Fi 7 obravnava tudi pogoste težave, kot so zastoji in motnje, zaradi česar je še posebej koristen za velika prizorišča ali podjetja z gosto razporeditvijo naprav. Njegov cilj je zmanjšati zmogljivost zakasnitve v najslabšem primeru in zagotoviti bolj gladko izkušnjo za zahtevne aplikacije, kot sta razširjena in navidezna resničnost.

Medtem ko Wi-Fi 7 še ni v celoti sprejet, so nekatere naprave že na trgu in ponujajo vpogled v prihodnost brezžične tehnologije. Predstavitev široke palete usmerjevalnikov, telefonov in prenosnih računalnikov Wi-Fi 7 se pričakuje do konca leta 2023 ali v začetku leta 2024. Vendar pa bodo morali tisti v državah, ki še niso odobrili 6 GHz omrežne naprave, čakati dlje.

Viri: IEEE, Hackaday