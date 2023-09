Kako so se v zadnjih 50 letih razvile prehrane nogometašev

Daniel Nisbet, vodja visokih zmogljivosti nogometne zveze Walesa, pojasnjuje, kako se je prehrana nogometašev spremenila v zadnjih 50 letih. Prej je bilo malo poudarka na prehrani, saj so igralcem pred tekmo ponujali tradicionalni angleški zajtrk. Vendar pa je od sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja prehrana postala ključni vidik igralčeve priprave na igro.

Danes nogometni klubi zaposlujejo nutricioniste, ki načrtujejo obroke igralcev na zelo tehničen način. Ti obroki so prilagojeni individualnim potrebam vsakega igralca, odvisno od tega, kaj želi doseči. Oglejmo si podrobneje, kako se je prehrana igralcev spreminjala skozi leta.

zajtrk

V preteklosti so si nogometaši pred tekmo privoščili cvrtje ali skledo posladkanih kosmičev, kot so Frosties, da bi v telo vnesli energijo. Dandanes imajo igralci za zajtrk omlete s špinačo, gobami, paradižniki in avokadom. Zdaj je poudarek na uživanju dovolj beljakovin, jajca pa so pomemben vir beljakovin za popravilo in okrevanje mišic.

Kosilo

Prej so nogometaši uživali veliko rdečega mesa, kot so zrezki, burgerji ali špageti bolognese. Danes se igralcem svetuje, da zaužijejo dve porciji piščančjih prsi, dve porciji sladkega krompirja in dve vrsti zelenjave. Ogljikovi hidrati iz testenin in riža so boljši viri goriva kot krompir, ker vsebujejo več ogljikovih hidratov. Na dan pred tekmo so priporočljivi ogljikovi hidrati s hitrim sproščanjem, kot so testenine.

Prigrizki

V preteklosti so igralci ob polčasu jedli rezino pomaranče ali jedli žele fižol za hitro energijo. Dandanes se igralci bolj zavedajo svoje telesne sestave in se kot prigrizke odločajo za regeneracijske beljakovinske napitke ali oreščke. Dan pred tekmo lahko zaužijejo pijačo z ogljikovimi hidrati, kot sta Gatorade ali Lucozade.

Večerja

Po tekmi so igralci uživali ribe in krompirček za zalogaj beljakovin in ogljikovih hidratov, ki dajejo energijo, vendar je bilo to prepojeno z nezdravimi nasičenimi maščobami. Danes imajo igralci file lososa z dvema porcijama rjavega riža in dvema zelenjavama. Pred tekmo se naložijo z belimi testeninami in rižem, saj sta le-ta energijsko gorivo za telo.

Alkohol

Pitje alkohola je bilo nekoč del nogometne kulture, saj so igralci po tekmi skupaj popili pinto. Zdaj pa je znano, da alkohol upočasnjuje okrevanje in ovira absorpcijo hranil. Dandanes je pitje rezervirano samo za posebne priložnosti in igralci se vzdržijo alkohola sredi tedna, če jih čaka tekma.

Na splošno je prehrana nogometašev v zadnjih desetletjih doživela pomembne spremembe, z večjim poudarkom na individualiziranih prehranskih načrtih in pomembnosti uživanja prave hrane za optimizacijo učinkovitosti.

Viri:

– Daniel Nisbet, visokoučinkoviti vodja nacionalnih mladinskih ekip nogometne zveze Walesa