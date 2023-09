Western Digital prodaja kampus Milpitas za 192.5 milijona dolarjev, sklene pogodbo o povratnem najemu

Kalifornijski proizvajalec računalniških pomnilnikov Western Digital je pred kratkim sklenil pogodbo o prodaji in povratnem najemu s podjetjem Blue Owl Capital za svojo pisarno v Milpitasu, kampus za raziskave in razvoj ter proizvodnjo. Nepremičnina s petimi zgradbami, ki se nahaja na naslovih 901, 951, 1001, 1051 in 1101 Sandisk Drive, je bila prodana za 192.5 milijona dolarjev, kupec pa je bil Blue Owl. Kot del pogodbe je Western Digital podpisal 16-letno najemno pogodbo za 37 hektarjev veliko območje, ki se podaljša do leta 2039.

Kampus Milpitas, nekdanji sedež proizvajalca bliskovnih pogonov SanDisk, je leta 2016 kupil Western Digital. Kampus vključuje pisarne, raziskovalne in razvojne zmogljivosti ter proizvodne obrate, ki obsegajo skupno 580,322 kvadratnih čevljev. Modra sova, znana po tem, da se osredotoča na transakcije povratnega najema, je za nepremičnino plačala 332 dolarjev na kvadratni meter.

Posli s povratnim najemom, kot je ta, omogočajo podjetjem, da sprostijo denar, ki je vezan na nepremičninska sredstva. To je lahko ugoden način zbiranja sredstev, ne da bi se zatekali k prodaji delnic ali izdajanju dolga, zlasti v obdobjih višjih obrestnih mer ali ko je vrednost delnice podjetja nizka.

Cena delnice družbe Western Digital je doživljala nihanja, letos se je dvignila za 37 %, a znižala za 43 % od najvišje vrednosti aprila 2021. Tržna kapitalizacija družbe trenutno znaša skoraj 14 milijard dolarjev. V prejšnjem poslovnem letu je Western Digital poročal o izgubi v višini 1.3 milijarde dolarjev. Z okoli 2 milijardama dolarjev gotovine se družba sooča z 1.1 milijarde dolarjev obveznic, ki zapadejo v plačilo naslednje leto, v tekočem četrtletju pa bo poravnala tudi davčni račun v višini 523 milijonov dolarjev.

Poleg kampusa Milpitas ima Western Digital tudi svoj sedež pisarne na naslovu 5601 Great Oaks Pkwy v San Joseju.

