Avtomobili so zmogljivejši kot kdaj koli prej: uglašeni 911 Turbo S prekaša serijski Porsche 918 Spyder

V svetu avtomobilskih navdušencev je moč kralj in avtomobili so danes močnejši kot kdaj koli prej. Najnovejši primer tega je 911 Turbo S, močan motor na stezi, ki je pritegnil pozornost poprodajnih tunerjev, ki želijo iz modela izvleči še več moči. Pojavil se je videoposnetek, ki prikazuje naravnanega 911 Turbo S, ki se v seriji drag dirk pomeri s standardnim Porschejem 918 Spyder, pri čemer poudarja, kako se je razlika v zmogljivosti zmanjšala med avtomobiloma.

Ko gre za pogonski sklop, 918 Spyder uporablja hibridni sistem. Združuje 4.6-litrski atmosferski motor V8 z dvema elektromotorjema, po enim na vsaki osi. Rezultat te nastavitve je skupna moč 887 konjskih moči in 944 funt-čevljev navora. Po drugi strani 911 Turbo S nima električne asistence, vendar je deležen blage melodije ES Motorja. Njegov 3.8-litrski šestvaljni motor z dvojnim turbopolnilnikom zagotavlja 650 konjskih moči in 590 Nft navora v standardni obliki. Vendar pa z nadgradnjami, kot so novi hladilniki polnilnega zraka in komplet izpušnih cevi iz titana, uglašeni 911 proizvede 888 konjskih moči in 737 funtov navora.

Drugi dejavnik, ki vpliva na uspešnost, je teža. 911 Turbo S je lažji od 918 Spyder, saj tehta 3,615 funtov v primerjavi s 3,688 funti hibrida. Oba avtomobila imata sisteme štirikolesnega pogona, vendar uporabljata različna menjalnika. 918 je opremljen s sedemstopenjskim menjalnikom, medtem ko je 911 opremljen z osemstopenjskim menjalnikom PDK.

Dirke med tema dvema modeloma Porsche razkrijejo nekaj zanimivih rezultatov. 918 Spyder prevzame vodstvo v prvi dirki, preseneti 911 in prvi prečka ciljno črto. Vendar pa si v naslednjih treh dirkah 911 Turbo S zagotovi zmago, saj četrt milje preteče v 9.7 sekunde v primerjavi z 918 v 9.9 sekunde. 911 tudi prekaša hibridni hiperšportnik na dirkalnih dirkah in celo zmaga na testu zavor.

Porsche 918 Spyder je pred desetletjem veljal za vrhunski avtomobil, ki se je ponašal z dih jemajočo zmogljivostjo in visoko ceno. Vendar pa lahko prilagojeni 911 Turbo S zdaj prekaša 918 za delček cene. To prikazuje stalen napredek v avtomobilski tehnologiji in impresivne zmogljivosti poprodajnega prilagajanja.

