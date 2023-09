Applov dogodek Wonderlust razkriva nove modele iPhonov in ur

V ZDA se je začel Applov težko pričakovani dogodek Wonderlust, na katerem so predstavljeni najnovejši modeli iPhonov in Apple Watch. Dogodek potrjuje številne govorice o novih napravah, hkrati pa razkriva nepričakovane funkcije.

Ena pomembna napoved je Appleov prehod s povezav Lightning na industrijski standard USB-C za osnovni model nove serije iPhone, iPhone 15. Ta sprememba je v skladu z novimi predpisi EU in bo verjetno ponudila hitrejše hitrosti prenosa podatkov. Vendar pa bo hitrejša različica 3 USB-C na voljo le na iPhone 15 Pro in Pro Max.

Druga potrjena govorica je razširitev funkcije »Digital Island« na celotno linijo iPhone. iPhone 15 in 15 Plus imata zdaj "tabletko" ali animirani pokrov za kamero in zarezo senzorja na vrhu zaslona. Ta funkcija je prejela pozitivne povratne informacije z iPhone 14 Pro in Pro Max, vendar trenutno ponuja polno funkcionalnost izključno z Applovimi lastnimi aplikacijami.

Uhajanja o modelih iPhone 15 Pro in Pro Max z lažjimi in močnejšimi ohišji iz titana so prav tako resnična, čeprav cena ostaja enaka prejšnjim modelom.

V presenetljivem zasuku je Apple predstavil novo funkcijo, imenovano Roadside Assist, ki razširja svojo storitev pošiljanja besedil prek satelita. Ta storitev, ki je na voljo samo v ZDA v sodelovanju z AAA, uporabnikom omogoča, da zahtevajo pomoč na cesti. Applova naložba v satelitsko infrastrukturo za storitve pošiljanja besedil prek satelita je koristila ameriškemu podjetju Globalstar.

Med dogodkom je izvršni direktor družbe Apple Tim Cook delil zgodbe posameznikov, ki jih je rešila funkcija pošiljanja besedilnih sporočil SOS prek satelita na trenutnem modelu iPhone 14. Cook je zagotovil tudi posodobitev prihajajočega Apple Vision Pro, naprave mešane resničnosti, ki naj bi bila predstavljena v začetku prihodnjega leta.

Na splošno je Applov dogodek Wonderlust uresničil pričakovane govorice in hkrati uvedel nove funkcije, ki prikazujejo zavezanost podjetja inovacijam in uporabniški izkušnji.

Vir: Chris Keall, The New Zealand Herald