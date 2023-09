Na dokazih temelječa praksa in razvoj programa Can't Wait to Learn

Can't Wait to Learn, digitalni izobraževalni program War Child za otroke, ki so jih prizadeli konflikti, so vedno vodili znanstveni dokazi. Vendar pa mora intervencija izpolnjevati določena merila, da se šteje za resnično "temelji na dokazih". Z obsežno študijo v Ugandi je Can't Wait to Learn zdaj izpolnil ta merila, kar pomeni vznemirljiv razvoj programa.

Na dokazih temelječa praksa je koncept, da morajo poklicne prakse, kot so nega, izobraževanje ali psihosocialna podpora za otroke, temeljiti na znanstvenih dokazih. Vključuje uporabo strogih raziskovalnih procesov za dokazovanje učinka posegov, namesto da bi se zanašal na tradicijo, intuicijo ali osebne izkušnje. Humanitarne organizacije morajo biti pripravljene prevzeti odgovornost, da zagotovijo, da ne povzročajo več škode kot koristi.

Pristop, ki temelji na dokazih, se začne z intervencijami, ki so predmet znanstvenih raziskav, kot so ocene izvedljivosti ali nadzorovani poskusi. Ugotovitve iz teh študij se uporabijo za prilagajanje in izboljšanje metode, če so nedokončne ali neustrezne. Če so ugotovitve pozitivne, intervencija napreduje v naslednjo fazo vrednotenja.

Can't Wait to Learn je bil v zadnjih 18 mesecih podvržen randomiziranemu kontroliranemu preskušanju v Ugandi. Študija je vključevala 1507 otrok iz 30 šol v okrožju Isingiro. Polovica šol je običajni pouk angleščine in matematike nadomestila z ne morem čakati, da se naučim, da bi neposredno primerjala njegovo učinkovitost. Rezultati študije, ki bodo kmalu objavljeni v znanstveni reviji, dokazujejo, da Can't Wait to Learn ni samo učinkovitejši od standardnega izobraževanja, ampak tudi prekaša večino programov EdTech, ki se uporabljajo v podobnih okoljih.

Ta poskus v Ugandi utrjuje Can't Wait to Learn kot popolnoma razvit program, ki temelji na dokazih. Je del zbirke 10 raziskovalnih študij, ki jih izvaja War Child v državah, kot so Čad, Jordanija, Libanon in Sudan, od začetka programa. V Sudanu je študija pokazala, da so otroci skoraj dvakrat bolj napredovali pri matematiki in skoraj trikrat bolj pri branju v primerjavi z vladnim učnim programom za otroke, ki niso v šoli.

Ta mejnik v Ugandi označuje začetek popotovanja organizacije Can't Wait to Learn. V skladu z lokalizacijskim pristopom je izvajanje programa predano lokalni občini. Z izmenjavo informacij o tem, kaj deluje in kaj ne z raziskavami, Can't Wait to Learn želi spodbujati pomemben napredek k zagotavljanju brezplačnega, pravičnega in kakovostnega izobraževanja za vse otroke, ki jih prizadenejo konflikti.

Can't Wait to Learn je bil prvotno razvit v Sudanu leta 2012 in je bil od takrat testiran in implementiran v različnih državah. Doslej je dosegel okoli 100,000 otrok z obetajočimi obeti za prihodnjo rast.

Viri:

– Komaj čakam, da se naučim – Digitalni izobraževalni program War Child za otroke, ki so jih prizadeli konflikti

– Mark Jordans, profesor globalnega duševnega zdravja otrok in mladostnikov ter direktor oddelka za raziskave in razvoj vojnih otrok

– Jasmine Turner, vodja raziskave za Can't Wait to Learn