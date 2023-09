Wahoo je izdal nov pametni trenažer in pametno kolo za vadbo v zaprtih prostorih

By

Wahoo je nedavno predstavil dva nova izdelka za vadbo v zaprtih prostorih: vrhunski pametni trenažer in cenovno ugodnejše pametno kolo. Wahoo KICKR MOVE je pameten trenažer, ki ima premično podlago, ki mu omogoča drsenje naprej in nazaj med vašo vožnjo, kar zagotavlja bolj dinamično in poglobljeno izkušnjo. KICKR MOVE je zgrajen na enakih temeljih kot prejšnji model, Wahoo KICKR V6/2022, vendar z dodano funkcijo gibanja.

KICKR MOVE ohranja ključne značilnosti svojega predhodnika, vključno z natančnostjo moči +/- 1 %, največjim naklonom 20 % in podporo za do 2,200 vatov upora. Ima tudi dvojno podporo ANT+/Bluetooth Smart, vgrajen WiFi in združljivost z različnimi velikostmi osi. Trenažer je opremljen s kaseto z 11 hitrostmi, njegova cena pa je 1,599.99 USD. Poleg tega je Wahoo objavil, da je KICKR MOVE združljiv s KICKR CLIMB, vendar bo potreben dodatni adapter.

Wahoo je predstavil tudi Wahoo KICKR Bike SHIFT, novo pametno kolo, ki ponuja cenovno ugodnejšo možnost za vadbo v zaprtih prostorih. Kolo KICKR Bike SHIFT je opremljeno z naprednimi funkcijami, kot so samodejna kalibracija, simulirano prestavljanje in vgrajena simulacija plezanja. Ima trditev o natančnosti moči +/- 1 % in je opremljen z dvojno podporo ANT+/Bluetooth Smart. Cena kolesa KICKR Bike SHIFT je 2,999.99 USD.

Oba izdelka so testirali različni kolesarji in prejeli pozitivne povratne informacije o njuni zmogljivosti in vsestranskosti. Zlasti KICKR MOVE je bil pohvaljen zaradi svoje sposobnosti zagotavljanja realistične vožnje s svojo premično osnovo.

Z izdajo teh novih izdelkov želi Wahoo notranjim kolesarjem zagotoviti visokokakovostne in poglobljene možnosti treninga za prihajajočo sezono treningov v zaprtih prostorih. Ne glede na to, ali iščete pameten trenažer ali pametno kolo, vas Wahoo pokriva.

Viri:

– stran izdelka Wahoo KICKR MOVE

– stran izdelka Wahoo KICKR Bike SHIFT