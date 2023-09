vivo draži lansiranje T2 Pro 5G v Indiji: Kaj pričakovati

By

vivo se pripravlja na lansiranje svojega najnovejšega telefona v seriji T, vivo T2 Pro 5G, v Indiji. Podjetje je začelo dražiti napravo, ki razkriva ukrivljen zaslon in osupljivo zlato barvo. To se zgodi po uspešni predstavitvi T2x 5G in T2 5G v začetku tega leta.

Na podlagi specifikacij T2 5G in nedavno predstavljenega iQOO Z7 Pro 5G se pričakuje, da bo imel T2 Pro 5G podobne funkcije. Ti vključujejo velik 6.78-palčni FHD+ 120Hz ukrivljen zaslon AMOLED, ki ga poganja MediaTek Dimensity 7200 SoC. Telefon bo verjetno opremljen z 8 GB RAM-a, kar bo zagotovilo gladko večopravilnost in delovanje aplikacij.

Kar zadeva zmogljivost kamere, naj bi vivo T2 Pro 5G imel zadnjo kamero s 64 MP in sekundarno kamero z 2 MP. Vseboval bo tudi sprednjo kamero visoke ločljivosti 16 MP, popolno za zajemanje osupljivih selfijev. Da bo naprava delovala ves dan, bo opremljena z baterijo s 4600 mAh, ki podpira 66 W hitro polnjenje, kar uporabnikom zagotavlja minimalne izpade.

Več podrobnosti o vivo T2 Pro 5G naj bi bilo razkritih v prihodnjih dneh, saj naj bi bil telefon predstavljen pozneje ta mesec. Napravo bo mogoče kupiti na Flipkartu, pa tudi na uradni spletni strani vivo. Poleg tega imajo trgovine zunaj spleta verjetno zalogo telefona za stranke, ki raje kupujejo v trgovini.

Pričakuje se, da bo vivo T2 Pro 5G s svojimi obetavnimi funkcijami in elegantnim dizajnom težko pričakovan telefon v Indiji. Mobilni navdušenci in tehnično podkovani potrošniki bi morali biti pozorni na njegovo uradno predstavitev in kasnejšo razpoložljivost.

Viri:

– Srivatsan Sridhar, navdušenec nad mobilno tehnologijo [Brez URL-ja]