Uporabniki vivo X90 Pro v Indiji se lahko zdaj vpišejo v program za predogled Android 14

Pozor uporabniki vivo X90 Pro v Indiji! Če komaj čakate, da okusite Android 14 in vivo prihajajoči Funtouch OS 14, imate zdaj priložnost sodelovati v programu za predogled Android 14.

Če se želite prijaviti v program, zagotovite, da vaš vivo X90 Pro uporablja različico vdelane programske opreme 13.1.13.8.W30.V000L1 ali novejšo. Nato se v napravi pomaknite do menija Nastavitve > Posodobitev sistema in kliknite ikono zobnika v zgornjem desnem kotu. Od tam kliknite »Preizkusna različica«, da se prijavite za program. Sprejem v program vam bo omogočil, da namestite Funtouch OS 14, ki temelji na sistemu Android 14, v svojo napravo prek menija Nastavitve > Nadgradnja sistema. Pomembno je vedeti, da je na voljo samo 500 slotov, zato boste morda želeli hitro ukrepati.

Vendar je vredno omeniti, da je to beta programska oprema, zato lahko pride do napak in težav, ki lahko vplivajo na vašo izkušnjo. Zato je priporočljivo, da se izognete namestitvi v svojo primarno napravo. Če se odločite nadaljevati, ne pozabite varnostno kopirati podatkov, preden se prijavite. Če imate kakršna koli vprašanja o programu, lahko najdete odgovore v razdelku s pogostimi vprašanji tukaj. Prijave so že odprte, posodobitev pa bo izdana 18. septembra.

Če razmišljate o nakupu vivo X90 Pro, si lahko za več informacij ogledate naš pregled. Poleg tega je na voljo video pregled, ki si ga lahko ogledate spodaj.

Viri:

– Funtouch OS Twitter (@FuntouchOS_IN)

– Razdelek s pogostimi vprašanji programa za predogled Android 14 za X90 Pro