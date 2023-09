GIThrive podjetja Vivante Health priznan za tehnologijo umetne inteligence in dobro počutje, ki ga subvencionira delodajalec

Vivante Health je bil izbran za četrtfinalista v dveh kategorijah na podelitvi Digital Health Hub Foundation 2023 Digital Health Awards. Virtualna platforma podjetja GIThrive uporablja umetno inteligenco (AI) in je priznana tako za najboljšo uporabo umetne inteligence v zdravstvenih tehnologijah kot za kategorijo subvencioniran wellness s strani delodajalcev.

GIThrive je digitalna rešitev za zdravje prebave, ki nudi podporo posameznikom s prebavnimi motnjami. Platforma združuje tehnologijo, ki jo poganja umetna inteligenca, 90-urno pomoč registriranih dietetikov in zdravstvenih trenerjev ter dostop do mreže internistov in gastroenterologov za diagnosticiranje in zdravljenje. Rezultati so impresivni, saj več kot 15 % uporabnikov poroča o izboljšanju prebavnih simptomov in kakovosti življenja. Poleg tega imajo organizacije, ki ponujajo GIThrive kot ugodnost za zaposlene, znižanje zdravstvenih stroškov, povezanih s prebavo, za XNUMX % ali več.

V kategoriji Najboljša uporaba umetne inteligence v zdravstveni tehnologiji GIThrive podjetja Vivante Health izstopa po svojih prilagojenih načrtih oskrbe, ki temeljijo na umetni inteligenci in strojnem učenju. Ti načrti so zasnovani za lajšanje prebavnih simptomov in zmanjšanje stroškov zdravstvenega varstva. Priporočila lahko vključujejo prilagoditve prehrane in življenjskega sloga, spletne izobraževalne vire, kognitivno-vedenjsko terapijo, posvetovanja z zdravstvenimi trenerji in klinične posege, kot so laboratorijski testi in telezdravstveni pregledi.

Vključitev v kategorijo subvencioniranega wellnessa najboljšega delodajalca je odraz Vivantejevega partnerstva z delodajalci za vključitev zdravja prebave v njihove načrte ugodnosti. Z uvedbo GIThrive so organizacije priča zmanjšanju stroškov zdravstvene oskrbe, povezanih s prebavnimi težavami. Zaposleni so pokazali izboljšano privrženost zdravljenju in spremembo vedenja, kar je povzročilo manj obiskov na urgenci in sprejemov v bolnišnico. Pravzaprav so težave s prebavili med petimi največjimi stroški zdravstvenega varstva za mnoga podjetja.

Izvršni direktor Vivante Health, Bill Snyder, poudarja pomen prilagojenih načrtov zdravljenja in stalne podpore, ki jo ponuja platforma GIThrive. Z GIThrive imajo posamezniki dostop do obilice virov za zdravje prebavil na enem mestu, kar omogoča takojšnjo oskrbo in kontinuiteto zdravljenja. Snyder izraža hvaležnost za priznanje v obeh kategorijah, pri čemer poudarja pozitiven vpliv, ki ga ima Vivante Health na svoje člane, in dokazane rezultate, ki jih dosegajo.

Finalisti za Digital Health Awards bodo objavljeni 22. septembra, zmagovalci pa bodo razkriti na velikem finalu na HLTH 2023 v Las Vegasu 9. oktobra.

