Pixel Sky Animations lansira prvo svetlobno razstavo brezpilotnih letal v Vancouvru na Gala na prostem

Podjetje Pixel Sky Animations s sedežem v Vancouvru bo svojo uradno javno predstavitev proslavilo s prireditvijo Open-Air Gala 15. septembra. Dogodek, ki bo potekal v Science Worldu in False Creeku, bo vseboval tudi prvo luč za drone v Vancouvru. predstavo, ki je pritegnila pričakovano občinstvo 700 obiskovalcev.

Pixel Sky Animations verjame, da je pripovedovanje zgodb bistveno za vsako odlično predstavo. S svojimi svetlobnimi predstavami z droni želijo pritegniti, navdihniti in navdušiti občinstvo vseh starosti z uporabo nočnega neba kot platna za slikanje pripovedi. Svetlobna predstava brezpilotnih letal je bila natančno zasnovana za optimalen ogled z določene žariščne točke v Science Worldu, vendar bo vidna iz različnih zornih kotov vzdolž nasipa False Creek.

Gala na prostem bo ponudil kurirano doživetje koktajlov Bootleggers in impresivno umetniško razstavo umetniške galerije Chali Rosso. Dva nastopna odra bosta vodila mednarodna DJ-ja Ray Kash in Dezza. Udeleženci bodo imeli priložnost, da se s tehnološko usmerjeno umetnostjo popeljejo v nove svetove.

Vstopnice za Open-Air Gala se začnejo pri 45 $ plus pristojbine in jih je mogoče kupiti na spletu. Obeta se nepozaben večer zabave, ki združuje inovativno uporabo dronov z glasbo, umetnostjo in miksologijo.

