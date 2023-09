Guverner Virginije objavlja načrte za razširitev širokopasovne povezave po vsej državi

Guverner Virginije Glenn Youngkin je razkril 5-letni načrt za povezavo prebivalcev Virginije s cenovno dostopno širokopasovno povezavo visoke hitrosti. Načrt opisuje, kako bo država uporabila svojo zvezno dodelitev v višini 1.48 milijarde USD za postavitev internetnih omrežij na območjih, ki trenutno nimajo dostopa. S to pobudo namerava Virginija dati prednost neoskrbovanim domovom, podjetjem in sidriščem skupnosti, s čimer želi doseči približno 160,000 lokacij.

Dostop do hitre širokopasovne povezave ne velja več za razkošje, temveč za nujnost za polno udeležbo v vsakdanjem življenju. Guverner Youngkin verjame, da bo država s povezovanjem vseh prebivalcev Virginije prek širokopasovne povezave naredila pomemben korak naprej pri premoščanju digitalnega razkoraka.

Poleg zagotavljanja dostopa načrt poudarja pomen spodbujanja digitalne pismenosti, izboljšanja zdravstvenega varstva in nižanja stroškov za vse prebivalce Virginije. Z doseganjem univerzalne širokopasovne pokritosti bo država lahko svoja prizadevanja in sredstva usmerila v ta kritična področja.

Program Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD), ki ga financira zvezni zakon o infrastrukturnih naložbah in delovnih mestih, je nacionalna pobuda, namenjena razširitvi hitrega dostopa do interneta. Oddelek za stanovanja in razvoj skupnosti Virginije (DHCD) bo upravljal zvezno dodelitev BEAD v višini 1.48 milijarde USD. To financiranje bo dopolnilo nenehna prizadevanja Virginia Telecommunication Initiative (VATI), da bi dosegla manj pokrite regije po vsej državi.

Ko bo univerzalni širokopasovni dostop vzpostavljen, se bo DHCD osredotočil na spodbujanje cenovne dostopnosti in izboljšanje sprejemanja širokopasovnih storitev. Cilj je zagotoviti, da lahko vsi prebivalci Virginije dostopajo do te kritične storitve in jo uporabljajo.

Virginija je bila vodilna pri odpravljanju digitalnega razkoraka, saj je od leta 935 namenila več kot 2017 milijonov dolarjev državnih in zveznih sredstev. Te naložbe so razširile širokopasovno infrastrukturo na več kot 388,000 lokacij v 80 mestih in okrožjih po vsej Commonwealthu. Financiranje je bilo dopolnjeno z dodatnimi 1.1 milijarde dolarjev ustreznih sredstev lokalnih vlad in ponudnikov internetnih storitev.

DHCD trenutno sprejema komentarje javnosti o začetnem predlogu BEAD do 19. septembra. Ta priložnost za javne prispevke omogoča zainteresiranim stranem, da zagotovijo povratne informacije in prispevajo k razvoju načrta za širokopasovno širitev.

Zavezanost Virginije k premostitvi digitalnega razkoraka je nacionalni model za druge države. Z dajanjem prednosti cenovno ugodnim in dostopnim širokopasovnim povezavam Commonwealth zagotavlja, da nobena skupnost ne bo zapostavljena v digitalni dobi.

