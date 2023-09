By

Glede na nedavno letno raziskovalno poročilo Savings.com kar 16 % Applovih obstoječih uporabnikov načrtuje nadgradnjo na iPhone 15, ko bo izdan. To je višji odstotek kot pri prejšnjih modelih iPhone, pri čemer jih 14 % načrtuje nadgradnjo na iPhone 14 in 10 % za iPhone 13. Kljub pričakovanim visokim cenam je okoli nadgradnje iPhone 15 več navdušenja kot v prejšnjih letih.

Eden od dejavnikov, ki prispeva k temu navdušenju, je število uporabnikov, ki želijo nadgraditi starejše modele, kot sta iPhone 11 in iPhone X. To nakazuje, da bo Apple morda ohranil svoj tržni delež v industriji pametnih telefonov. Vendar pa poročilo tudi razkriva, da je cena pomemben dejavnik za morebitne nadgradnje. Več kot polovica trenutnih lastnikov iPhona (53 %) ne načrtuje nadgradnje, predvsem zaradi stroškov.

Apple je jasno povedal, da ne spodbuja letnih nadgradenj naprav in podpira svoje naprave za daljše obdobje v primerjavi s konkurenti. Čeprav se trend letnih nadgradenj morda zmanjšuje, še vedno obstaja 10 % ljudi, ki si želijo letno nadgradnjo.

Poročilo opredeljuje najbolj priljubljene špekulacije v zvezi z novimi napravami iPhone, vključno z izboljšavami v kakovosti kamere, življenjski dobi baterije in RAM-u. Zelo zaželene so predvsem izboljšave baterije, saj je 43 % uporabnikov, ki sprva niso imeli načrtov za nadgradnjo, izjavilo, da bi ponovno razmislili, če bi iPhone 15 vključil to funkcijo.

Po podatkih Savings.com bodo tisti, ki imajo svoje trenutne telefone iPhone tri leta, najverjetneje zamenjali za iPhone 15, medtem ko 10 % uporabnikov z telefoni iPhone, mlajšimi od enega leta, še namerava nadgraditi.

Skratka, navdušenje nad nadgradnjo iPhone 15 narašča, pri čemer je večji odstotek uporabnikov, ki načrtujejo nadgradnjo v primerjavi s prejšnjimi modeli. Čeprav cena še vedno odvrača mnoge, izboljšane funkcije novih naprav, zlasti pri kameri in zmogljivosti baterije, vzbujajo zanimanje med potencialnimi nadgradnjami.

