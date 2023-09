Začetek protimonopolnega sojenja Googlu: obtožen ohranjanja monopola z nezakonitimi posli

V Washingtonu se je začelo sojenje ZDA proti Googlu, vladni odvetniki pa trdijo, da je tehnološki velikan zavestno kršil protimonopolne zakone in poskušal prikriti svoja dejanja. Med sojenjem, ki bo predvidoma trajalo deset tednov, bodo Applovi vodje pričali kot priče, saj so Googlovi posli s podjetjem del širokega protimonopolnega primera.

Kenneth Dintzer, namestnik direktorja izpostave ameriškega ministrstva za pravosodje (DOJ), je poudaril pomen primera in dejal, da se nanaša na prihodnost interneta. Po mnenju Dintzerja je Google nezakonito ohranil svoj monopol od leta 2010 s plačilom znatnih vsot denarja podjetjem, kot sta Apple in AT&T. Trdil je, da se je Google zavedal, da so ti sporazumi prestopili protimonopolne meje in da je podjetje več kot desetletje nezakonito imelo monopol z izkoriščanjem moči neplačil in obsega.

Poleg tega je Ministrstvo za pravosodje obtožilo Google, da manipulira z dražbami oglasov, da bi zvišal cene za spletne oglaševalce. Dintzer je na sodišču predstavil dokaze, ki naj bi pokazali, kako je Google poskušal zaščititi komunikacijo s podrobnostmi o svojih plačilih podjetjem, kot je Apple. Predstavil je pogovor v klepetu, v katerem je izvršni direktor Googla Sundar Pichai domnevno zahteval, da se zgodovina klepeta onemogoči.

Medtem ko Google trdi, da je dosegel svoj pomemben tržni delež z uporabniškimi preferencami in zaslugami, se bo sojenje osredotočilo predvsem na to, ali je podjetje pri upravljanju iskalnika in oglaševanja v iskalniku kršilo protimonopolne zakone. Če bo spoznan za krivega, se lahko sodnik Amit Mehta odloči za razpad Googla.

Apple je upal, da bo oproščen sojenja in da bodo sodni pozivi njihovih vodilnih razveljavljeni, saj je podjetje že predložilo obsežna pričanja in precejšnje število dokumentov. Vendar je sodnik Mehta to zahtevo zavrnil, Applovi direktorji Eddy Cue, John Giannandrea in Adrian Perica pa bodo na koncu nastopili kot priče na kasnejši točki sojenja.

