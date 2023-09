Uporaba vajeništva za diplomo za zapolnitev vrzeli v digitalnih veščinah

Vlada Združenega kraljestva je dajatev za vajeništvo uvedla leta 2017 kot način, da veliki delodajalci vlagajo v vajeniško usposabljanje. Delodajalci s plačo v višini več kot 3 milijone funtov na leto morajo plačati 0.5 % skupne letne plače v sklad za dajatve. Ta sredstva lahko nato uporabijo za kritje lastnih stroškov vajeniškega usposabljanja in ocenjevanja ali pa jih prenesejo k drugemu delodajalcu. Vendar vsa neporabljena sredstva potečejo.

Na voljo je širok nabor standardov vajeništva na različnih ravneh, vključno s tistimi v digitalnih poklicih. Inštitut za vajeništvo in tehnično izobraževanje (IfATE) zagotavlja poklicne zemljevide, ki delodajalcem pomagajo prepoznati poti napredovanja in izpopolnjevanja vajencev. Univerze, ki se osredotočajo na poklicno izobraževanje, kot je nova univerza Buckinghamshire (BNU), so prav tako vstopile na trg vajeništva z višjimi in diplomskimi stopnjami ter ponujajo vajeništvo v panogah, kot so zdravstvo, policija, inženiring, poslovanje in upravljanje ter digitalno.

Delodajalci pogosto zaposlijo vajence na nižji stopnji vajeništva in jim ponudijo priložnosti, da se izpopolnijo do polne stopnje kvalifikacije. To vajencem omogoča pridobitev polne diplome v krajšem časovnem okviru v primerjavi s tradicionalnimi štirimi leti.

Čeprav lahko obstajajo pomisleki glede stopenj dokončanja vajeništva, bi morali delodajalci skrbno pretehtati dosežke ponudnikov, ki jih obravnavajo. Na primer, BNU ima več kot 90-odstotno stopnjo zaključka svojega vajeništva po stopnji Digital and Technology Solutions Professional (BSc). Ta posebni vajeniški standard ima šest različnih poti, vključno s programskim inženiringom, IT svetovanjem, kibernetsko varnostjo, mreženjem, analizo podatkov in poslovno analizo.

Ponudniki usposabljanja lahko ponudijo različne modele dostave, na primer dnevno izdajo ali skupinsko dostavo. Prav tako lahko razvijejo modele dostave po meri za delodajalce, ki lahko zaposlijo minimalno število vajencev.

Vajeništvo po diplomi je lahko transformativno v smislu osebnega razvoja. Učencem nudijo dragocene delovne izkušnje in možnost pridobitve diplome brez nabiranja dolgov. Vajeništvo po diplomi ni omejeno na osipnike; koristijo tudi obstoječim zaposlenim, ki se želijo izpopolnjevati ali menjavam kariere, ki iščejo nove priložnosti. Ta vajeništva tudi premostijo vrzel v spretnostih med univerzitetno izobrazbo in zahtevami industrije.

Za učinkovito uporabo vajeništva za pridobitev diplome za zmanjšanje vrzeli v digitalnih veščinah morajo delodajalci ustvariti vajeniške vloge ali obstoječim zaposlenim ponuditi usposabljanje, financirano z dajatvami. Upoštevati morajo tudi raven vajeništva in posebne standarde vajeništva, ki so v skladu z njihovimi potrebami po delovni sili.

Za krmarjenje v zapletenem svetu vajeništva se lahko delodajalci obrnejo na uspešne primere drugih organizacij. Crimson, IT podjetje s sedežem v West Midlandsu, je na primer razvilo uspešen vajeniški program. Zaposlujejo študente, ki so opustili šolanje, v vajeništvo na 4. stopnji in jim ponudijo možnost, da nadaljujejo na vajeništvu za IT svetovalca. Imajo visoko razmerje vajencev v svojem poslu in močno predanost negovanju bodočih talentov.

Skratka, vajeništvo ima potencial za odpravo vrzeli v digitalnih veščinah in pripravo naslednje generacije digitalnih tehnologov. Z izkoriščanjem dajatve za vajeništvo in sodelovanjem z zaupanja vrednimi ponudniki usposabljanja lahko delodajalci posameznikom zagotovijo dragocene priložnosti, da razvijejo svoje sposobnosti in pridobijo delovne izkušnje v nastajajočih tehnologijah.

